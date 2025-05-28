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Дома с гаражом в Малоритском районе, Беларусь

Великоритский сельский Совет
10
Чернянский сельский Совет
9
Малорита
7
Хотиславский сельский Совет
6
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