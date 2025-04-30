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Жильё в Малоритском районе, Беларусь

Малорита
43
Великоритский сельский Совет
9
Чернянский сельский Совет
10
Хотиславский сельский Совет
10
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81 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Костякова, 1991 г.п., 2 / 2 кирпич, 67,8 / 66,3 / 40,…
$24,250
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1991 г.п., 5 / 5 кирпич, 65,1 / 62,7 / 38,…
$23,800
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Дом в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,3 кв.м, общ.- 66,6 кв.м, жил.- …
$35,500
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1966 г.п., 5 / 5 кирпич, 41,3 / 40,5 / 25…
$11,500
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Маяковского, 2008 г.п., 4 / 5 кирпич, 60,3 / 55,8 / 3…
$22,600
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 133 м²
Жилой дом в г.Малорите. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 138,2 кв.м, общ.- 132,5 кв.м, жил.- 44,4…
$115,000
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Садовый домик в Малоритском р-не. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 72,0 кв.м. 2 комнаты. Ст…
$20,000
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Квартира 2 комнаты в Замшаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Замшаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, д.Замшаны, ул. Малоритская, 1979 г.п., 2 / 2 кирпич, 50,6 / 47,6 / 26,…
$9,500
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,9 кв.м, общ.- 58,2 кв.м, жил.- …
$12,500
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 29,8 кв.м, общ.- 29,8 кв.м, жил.- 12,4 к…
$6,800
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1980 г.п., 2 / 4 блок, 42,9 / 42,1 / 29,7…
$19,900
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Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1976 г.п., 1 / 3 панель, 26,8 / 26,1 / 11,…
$13,500
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Дом в Черняны, Беларусь
Дом
Черняны, Беларусь
Площадь 57 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,9 кв.м, общ.- 57,0 кв.м, жил.- 39,2 кв.м,…
$15,000
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1994 г.п., 4 / 5 кирпич, 48,5 / 47,1 / 27…
$21,700
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 492 м²
Агроусадьба в Малоритском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 515,3 кв.м, общ.- 492,0 кв.м, жи…
$300,000
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Квартира 4 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
4-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Маяковского, 1988 г.п., 2 / 4 панель, 82,5 / 79,5 / 5…
$31,000
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Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Полесская, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 38,8 / 36,8 / 17…
$12,000
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 53,1 кв.м, общ.- 53,1 кв.м, жил.- …
$13,000
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Лот 7251 Звоните для более подробной информации Современная дача на хорошем участке в лесу р…
$39,900
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Квартира 4 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1975 г.п., 2 / 5 панель, 66,7 / 65,6 / 47,…
$30,000
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Пионерская, 1973 г.п., 3 / 3 панель, 63,1 / 61,1 / 39…
$25,900
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1957 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 41,9 кв.м, общ.- 41,9 кв.м, жил.- …
$4,500
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Коробка жилого дома до стропильной системы в Малоритском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 1…
$7,150
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Маруды, 1992 г.п., 1 / 4 панель, 71,5 / 67,3 / 42,3 /…
$39,300
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Квартира в Мокранский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Мокранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Малоритском р-не. 1997 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 64,1 кв.…
$7,000
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 151 м²
Коробка жилого дома в г. Малорите. 2023 г.п. 1 этаж. Общ. - 150,9 кв.м, кух.- 19,1 кв.м. 4 к…
$48,200
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Заводская, 1990 г.п., 1 / 5 кирпич, 65,6 / 62,5 / 38,…
$33,900
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Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1969 г.п., 4 / 4 кирпич, 41,5 / 27,5…
$26,850
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Дом в Дворище, Беларусь
Дом
Дворище, Беларусь
Площадь 106 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1993 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 122,5 кв.м, общ.- 106,1 кв.м, жил.…
$8,000
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Коробка жилого дома до стропильной системы в Малоритском р-не. 2011 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 1…
$7,500
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