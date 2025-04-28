Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Логойский район
  4. Жилая

Жильё в Логойском районе, Беларусь

Беларучский сельский Совет
41
Логойский сельский Совет
35
Острошицкий сельский Совет
29
Гайненский сельский Совет
14
Показать больше
170 объектов найдено
Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
Загородный дом возле горнолыжного Центра «Логойск»   ❤️Атмосферный двухуровневый коттедж из …
$364,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
Площадь 183 м²
Продадим 2-ух этажный дом в Логойском районе, аг. Острошицы. Площадь дома по СНБ: 182,7 кв.м…
$139,900
Оставить заявку
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Продается коттедж в д.Силичи ! Минская область, д.Силичи - расстояние от Минска 27 км. В Сил…
$39,500
Оставить заявку
Дом в Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Дом в Супер локации ! Соседей рядом нет, за домом луг и речка и Много леса Деревня Рагозино…
$8,770
Оставить заявку
Дом в Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
Площадь 284 м²
Продается жилой дом для круглогодичного  проживания в д. Острошицы, Логойское направление 25…
$143,000
Оставить заявку
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Продается уютный дом в Силичах, СТ Фантазия-Силичи! 25 км от Минска, одно из самых популярны…
$195,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Логойск, Беларусь
Квартира 1 комната
Логойск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Продается в  Логойске, по ул. Минской 17А , в 32 км от МКАД, уютная однокомнатная квартира п…
$44,900
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Дом находится всего в 13 км от Минска, в Логойском направлении, в живописном месте – рядом х…
$184,900
Оставить заявку
Квартира 12 комнат в Околовский сельский Совет, Беларусь
Квартира 12 комнат
Околовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Продажа готового бизнеса оз. Каргавщина 12 гектар, рядом с п.Околово, прекрасные виды и тиши…
$95,000
Оставить заявку
Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 235 м²
Продам дом в красивом месте-в небольшой спокойной деревне Жабичи. В непосредственной близост…
$57,900
Оставить заявку
Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается замечательный деревянный ДОМ с умиротворяющей энергетикой! Это место непременно ст…
$153,000
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся дом в СТ «Калезея» в 19 км от Минска. Участок 9,9 соток на возвышенности. Фундамен…
$78,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Гостиловичи, Беларусь
Дом 3 спальни
Гостиловичи, Беларусь
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Современная версия традиционного одноуровневого дома с функциональным расположением комнат и…
$77,700
Оставить заявку
Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается замечательный деревянный дом в д. Знаменка Логойского района. Отличное вложение! К…
$93,000
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается каркасный дом 2022 года постройки в СТ «Телепашня»   Общая площадь застройки  140 …
$119,900
Оставить заявку
Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Встроенная кухня  с импортной техникой. Элетрическая плита. Стеклопакеты.В гостинной окно в …
$76,000
Оставить заявку
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Жилой уютный дом в живописном садовом товариществе "Надежда", Острошицкий с/с, Логойский р-н…
$79,900
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Логойский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 302 м²
Этаж 1/3
Таунхаус расположен в п.Логожеск-одно из самых респектабельных мест для жизни-идеальное соче…
$275,000
Оставить заявку
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Восток 4) 20 км от МКАД  Большой и капитальный дом 1…
$19,000
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Забирай свой сосновый РАЙ! И 7⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ в придачу! ❗⭐⭐ 10,25 соток, 25 км от МКАД, 400 метров…
$8,800
Оставить заявку
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается просторный, уютный дом для большой семьи в гп. Плещеницы Логойского района, 60 км …
$91,000
Оставить заявку
Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Дом примыкает к заказнику расположен в тихом месте где можно отдохнуть от городской суеты.Ку…
$75,500
Оставить заявку
Дом в Алекшицы, Беларусь
Дом
Алекшицы, Беларусь
Площадь 325 м²
Продается деревянный дом в д.Марковщина  с отдельно стоящим гостевым домом с сауной! 15 км о…
$160,000
Оставить заявку
Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 63 м²
Технические характеристики дома: - Общая площадь дома 63 кв.м., жилая площадь 46.1 (3 комнат…
$52,500
Оставить заявку
Дом в Гайна, Беларусь
Дом
Гайна, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается жилой дом в Логойском р-не, аг. Гайна, ул. 70 лет Октября. До Логойска 10 км, неда…
$15,500
Оставить заявку
Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Продаётся земельный участок 10,5 соток с кирпичным зданием магазина 145 м2 с возможностью пе…
$15,000
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью пре…
$260,000
Оставить заявку
Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Ваш идеальный уголок для отдыха и жизни на природе! Предлагаем вашему вниманию уютную дачу в…
$33,000
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Номер договора с агентством 179/5 от 2025-04-18
$21,500
Оставить заявку
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 177 м²
Благоустроенное садовое товарищество «Колосок»! Дом с участком 5.86 соток в СТ "Колосок" (27…
$33,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Логойском районе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Логойском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти