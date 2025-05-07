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Жильё в Швабском сельском Совете, Беларусь

дома
6
6 объектов найдено
Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 183 м²
Продается коттедж с баней и всеми удобствами в живописном месте Логойщины, неподалёку от озе…
$75,500
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Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
25 соток земли и дом в деревне Ганевичи ❤️ Дом с просторным ухоженным участком в спокойной д…
$11,500
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Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 290 м²
Продается пространство с невероятной атмосферой уюта, тепла и спокойствия в 48 км. от Минска…
$195,000
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Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Уютный дом с большим участком ❤️ Одноуровневый дом в благоустроенной деревне Лядо с удобным …
$11,000
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Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Современный дом в деревне Кроква  - ваш уголок спокойствия и уюта! ❤️ Представьте себе жизнь…
$35,000
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Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продаётся дом из деревянного сруба в живописном месте- д. Чеботари, Логойский р-н, 59 км от …
$29,500
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Параметры недвижимости в Швабском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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