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Жилье с садом в Логойском районе, Беларусь

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Беларучский сельский Совет
36
Логойский сельский Совет
26
Острошицкий сельский Совет
20
Гайненский сельский Совет
11
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30 объектов найдено
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Эстетичный и основательный садовый 2-х уровневый дом, полностью готовый к проживанию, из газ…
$33,069
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Уникальное предложение! Два жилых дома на одном участке! Предлагается к продаже два дома на …
$138,667
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 296 м²
Современный коттедж для круглогодичного проживания в уютном поселке Мончаки для комфортной и…
$250,000
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OkeaskOkeask
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Уютный кирпичный дом на участке 10 соток ❤️Продается уютный кирпичный дом на участке 10 сото…
$86,613
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Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Роскошный дом вашей мечты в живописном Логойском районе! Приглашаем вас в уютное гнездышко, …
$155,904
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью пре…
$230,000
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TekceTekce
Дом в Алекшицы, Беларусь
Дом
Алекшицы, Беларусь
Площадь 70 м²
Уютный дом на участке 24 сотки с лесом и рекой ❤️ Добротный бревенчатый дом 1948 года на уча…
$72,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продаётся земельный участок 10 соток в садовом товариществе "Верас 91" Участок ровный , квад…
$17,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 376 м²
Продается дом в 15 км от МКАД, Мядельское направление, Минская область, Логойский район, Бел…
$139,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 421 м²
Роскошный загородный дом в скандинавском стиле для счастливой жизни.Представляем вашему вним…
$381,335
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Рядом с горнолыжными курортами "Силичи" и "Логожеск", продается дом для круглогодичного прож…
$150,801
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Популярное направление для загородного отдыха. Асфальтированная дорога до садового товарищес…
$49,889
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
$1,10 млн
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 297 м²
Концепция дома – стильная альтернатива тесной квартире с кучей соседей и отсутствием парковк…
$114,900
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Представьте: утро выходного дня. Вы просыпаетесь под пение птиц , завариваете кофе и смотри…
$57,000
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Коттедж в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 178 м²
Продаётся добротный дом индивидуального дизайна и планировки в 25 км от Минска, в 10-ти мин …
$142,600
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Коттедж в Гостиловичи, Беларусь
Коттедж
Гостиловичи, Беларусь
Площадь 315 м²
В продаже эксклюзивный объект. Усадьба рядом с Логойском. Отличный вариант для инвестиции по…
$211,572
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Продается каркасно-засыпной жилой дом финского проекта с террасой.  Общая площадь: 108,1 м2,…
$156,694
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Уникальное предложение! Лесной участок 25 соток и крепкий дом возле озера всего в 29 км от М…
$38,283
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
$699,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 662 м²
Это уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом со СПА-комплексом в живописном месте …
$1,58 млн
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 177 м²
Благоустроенное садовое товарищество «Колосок»! Дом с участком 5.86 соток в СТ "Колосок" (27…
$27,040
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Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 80 м²
Представляем вашему вниманию уютный деревянный дом с высокими потолками, расположенный в сам…
$65,826
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Встроенная кухня  с импортной техникой. Элетрическая плита. Стеклопакеты.В гостинной окно в …
$82,500
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продам дом в белорусской Швейцарии, Логойский р-н, д. Слижино. Живописные места. Добротный д…
$28,652
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Деревня Марковщина расположена в 16 км от МКАД Логойском направлении. Деревня с хорошо разви…
$132,900
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в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Уютный дом на живописной Логойщине в 35 минутах езды от МинскаДеревня Жабичи состоит из шест…
$68,459
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся дача в живописном месте. С/Т "Ягодка-2002" окружено лесным массивом, недалеко от г…
$58,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Дача в  Мядельском направление 27 км. от МКАД (СТ Мед-Вяча). Дом деревянный обложен кирпичом…
$10,227
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Дом в Белое, Беларусь
Дом
Белое, Беларусь
Площадь 51 м²
Расположен в окружении леса, рядом с чистым озером Логоза.  Без отделки, без отопления, треб…
$6,063
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