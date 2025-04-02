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Жильё в Крайский сельский Совет, Беларусь

дома
3
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Малые Нестановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малые Нестановичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Двухкомнатная квартира в аг. Малые Нестановичи! ❤️ Просторная двухкомнатная квартира, готова…
$12,850
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Дом в Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Продаётся, в 78 километрах от МКАД, Витебское направление, Минская область, Логойский район,…
$24,500
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Дом в Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Дом в Супер локации ! Соседей рядом нет, за домом луг и речка и Много леса Деревня Рагозино…
$8,770
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Дом в Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Дом в очень Уютном и Комфортном месте ✅ Показываем каждые выходныеДеревенский дом в д.Заполь…
$8,770
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Параметры недвижимости в Крайский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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