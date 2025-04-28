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Квартиры в Логойском районе, Беларусь

Логойск
6
Плещеницы
4
Квартира Удалить
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16 объектов найдено
Квартира 1 комната в Логойск, Беларусь
Квартира 1 комната
Логойск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Продается в  Логойске, по ул. Минской 17А , в 32 км от МКАД, уютная однокомнатная квартира п…
$44,900
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Квартира 12 комнат в Околовский сельский Совет, Беларусь
Квартира 12 комнат
Околовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Продажа готового бизнеса оз. Каргавщина 12 гектар, рядом с п.Околово, прекрасные виды и тиши…
$95,000
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Квартира 5 комнат в Логойский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 302 м²
Этаж 1/3
Таунхаус расположен в п.Логожеск-одно из самых респектабельных мест для жизни-идеальное соче…
$275,000
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Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Продаётся просторная  двухкомнатная  квартира в центре г.п. Плещеницы в пер.Промышленном д.1…
$16,000
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Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается уютная, светлая  2-х комнатная квартира в г.п.Плещеницы, с хорошо развитой инфраст…
$18,500
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Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
Продается  1/2  доля в 2-х комнатной квартире в гп. Плещеницы, пер. Промышленный, 19 Ключевы…
$7,000
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Квартира 3 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Это просто надо увидеть и Вы влюбитесь в эту квартиру. Уникальный вариант в самом центре сто…
$51,000
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Квартира 3 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Продается в гп. Плещеницы уютная оригинальная 3-комнатная квартира на первом этаже 2-х этажн…
$26,500
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Квартира 2 комнаты в Малые Нестановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малые Нестановичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Двухкомнатная квартира в аг. Малые Нестановичи! ❤️ Просторная двухкомнатная квартира, готова…
$11,800
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Квартира 3 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
Продается большая (84.2 м.кв) квартира в кирпичном доме с улучшенной планировкой.Жилая площа…
$69,500
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Квартира 3 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 5/5
Продается большая , трёхкомнатная квартира с удобной планировкой .Комнаты на две стороны,пре…
$66,900
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Квартира 6 комнат в Острошицы, Беларусь
Квартира 6 комнат
Острошицы, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 284 м²
Этаж 1/3
Продается жилой дом для круглогодичного  проживания в д. Острошицы, Логойское направление 25…
$143,000
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Квартира 3 комнаты в Камено, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Камено, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
Продается квартира в 2-х этажном блокированном доме с разными входами, в аг. Камено. Дом 198…
$13,000
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Квартира 3 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 4/58
Трехкомнатная квартира на улице Криничная дом 4. Светлая и уютная. Тихий район с зеленой зон…
$58,500
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Квартира в Рудня, Беларусь
Квартира
Рудня, Беларусь
Площадь 67 м²
Полдома с участком в д.Рудня ❤️Продаётся половина уютного кирпичного дома с участком 7,5 сот…
$29,900
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/6
Продается 2-х комнатная квартира в г. Логойск  Жилая площадь 52,4 м2, СНБ 55,6 м2,кухня 8.0 …
$54,500
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Параметры недвижимости в Логойском районе, Беларусь

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