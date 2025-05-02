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Жильё в Плещеницах, Беларусь

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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Продается в гп. Плещеницы уютная оригинальная 3-комнатная квартира на первом этаже 2-х этажн…
$26,500
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Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
Продается  1/2  доля в 2-х комнатной квартире в гп. Плещеницы, пер. Промышленный, 19 Ключевы…
$7,000
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается красивый дом с мансардным этажом в гп.Плещенницы в Логойском направлении, в 62 км …
$64,000
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается капитальный бревенчатый дом (59 кв.м) на ровном участке (20.01 соток) в гп. Плещен…
$21,950
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 87 м²
Самое время купить дом  Просторный дом в Плещеницах! В экологически чистом районе, который с…
$39,000
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается жилой  дом с  в гп. Плещеницы в Логойском направлении, в 60  км от МКАД .   Матери…
$18,000
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Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается уютная, светлая  2-х комнатная квартира в г.п.Плещеницы, с хорошо развитой инфраст…
$18,500
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 194 м²
Продается  жилой дом 194.4 кв.м (капитальное незавершённое строительство) в Плещеницах, 52 к…
$36,000
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Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Продаётся просторная  двухкомнатная  квартира в центре г.п. Плещеницы в пер.Промышленном д.1…
$16,000
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается просторный, уютный дом для большой семьи в гп. Плещеницы Логойского района, 60 км …
$91,000
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 63 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом в экологически чистом районе, который станет идеаль…
$12,900
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