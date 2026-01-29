Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Влёра
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Сад

Квартиры-студии с садом во Влёра, Албания

Orikum
18
Студия Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Студия 1 комната в Orikum, Албания
Студия 1 комната
Orikum, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/7
Продается современная студия в Орикуме, Влёра, на юге Албании. Расположена в Орикуме, в одно…
$100,958
НДС
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/12
Продается студия в районе Лунгомаре, Влёра, Албанская Ривьера. Расположена в идеальном месте…
$128,044
НДС
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/6
Продается студия в Лунгомаре, Влёра, Албания. Благодаря своим небольшим размерам, она идеаль…
$81,225
НДС
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Параметры недвижимости во Влёра, Албания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
