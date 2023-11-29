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Земельные участки в Влёра, Албания

15 объектов найдено
Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 5 000 м²
Дт 29.03.2021                                                                               …
€1
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 5 100 м²
Земля для продажи с сертификатом. Земля имеет площадь 5 100 м2 (в справке) и заявлена ТРУАЛЛ…
€673,200
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 10 000 м²
Земельные участки /продаются на входе в Трагхас (1 км от Орикуми и побережья). Земля имеет п…
€200,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 1 000 м²
Расположенная рядом с деревней Бистров, эта земля в основном для аренды на 10/20/30 лет или …
€80
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 2 200 м²
Мини-отель, большая парковка, теперь 2 этажа -14 номеров + возможность построить еще один по…
€1,000,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 4 400 м²
Земля со старыми зданиями Сертифицировано всего 4.400 м2   
€396,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 5 000 м²
Земля со зданиями около 5000 м2. Иметь все документы, может быть гостиница или частный дом  
€750,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 1 600 м²
Земля общей площадью более 1500 м2. Панорамный вид на город и море. Идеально подходит для ст…
€215,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 1 400 м²
Участок/земля находится на набережной "Лунго Маре" на 3 линии.  На данный момент на участке …
€700,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 800 м²
Земельный участок для продажи с удивительным видом на море и город в Канине, всего в 10 мину…
€47,000
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Земельные участки в Ceprat, Албания
Земельные участки
Ceprat, Албания
Площадь 900 000 м²
Продается 7 земельных участков общей площадью 900 000 м2. Идеально подходит для агротуризма …
€99,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 2 596 м²
Земля на продажу в Канине. Он расположен первым возле дороги   и имеет панорамный вид на вес…
€200,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 800 м²
Земля для продажи в районе холодной воды. Он имеет площадь 800 м2 (, подходящую для строител…
€200,000
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 15 000 м²
Продается земельный участок у въезда в город Влера. Земля имеет площадь 15000 м2 и подходит …
€2,40 млн
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Земельные участки в Влёра, Албания
Земельные участки
Влёра, Албания
Площадь 6 300 м²
There are 2 Plot of land for sale (3000 + 3300) m2, the location of the entrance to the city…
€252,000
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