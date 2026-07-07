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Таунхаусы с видом на горы в Южной Албании, Албания

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Влёра
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Влёра, Албания
Таунхаус 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом в районе Лунгомаре, Влёра, Албанская Ривьера. Лунгомаре — ваш любимый …
$320,058
НДС
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Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
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Параметры недвижимости в Южной Албании, Албания

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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