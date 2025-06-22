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Пентхаусы с видом на море в Южной Албании, Албания

Саранда
5
Влёра
10
Саранда
5
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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 4
Пентхаус для продажи в Ужэ Те Фтохтене, Лори!Стоимость: 395.000 евроПоверхность: 140 м2/Tota…
$453,946
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Агентство
DES Real Estate
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Параметры недвижимости в Южной Албании, Албания

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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