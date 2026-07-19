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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Общине Шкодер, Албания

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 300 м² в Shtoj i Ri, Албания
Коммерческое помещение 300 м²
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 4/12
Окружающая среда имеет площадь 300 м2 и оказывается пустой. Он находится на четвертом этаже …
$2,516
в месяц
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Агентство
Investment Realty Group
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