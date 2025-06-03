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Дома с террасой в Qender Vlore, Албания

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Kanine, Албания
Дом 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
🔑🏘 Продажа частного дома + земля в центре Канине, штат Влора.💰 Цена: 195 000 евро / Всего📍 Р…
$221,693
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Агентство
DES Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Qender Vlore, Албания

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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