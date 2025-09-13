Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Qender Vlore
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Qender Vlore, Албания

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Babice e Vogel, Албания
Дом 6 комнат
Babice e Vogel, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
RlVACY 2 THREE WHALE IN BABICA, ALIKOK, VLORA.Цена: 180 000 (обсуждается)ОПИСАНИЕ ЗОНИ:Дом р…
$211,201
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Qender Vlore, Албания

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти