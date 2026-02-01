Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Qender Vlore
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Сад

Бунгало с садом в Qender Vlore, Албания

Бунгало 3 комнаты в Babice e Madhe, Албания
Бунгало 3 комнаты
Babice e Madhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 592 м²
Количество этажей 1
Дом-бунгало с частным двором и видом на море продается в Бабице-е-Маде, Влёра, Албания. Если…
$139,685
НДС
Параметры недвижимости в Qender Vlore, Албания

с видом на море
Недорогая
Элитная
