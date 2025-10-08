Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана
  4. Долгосрочная аренда
  5. Конференц-зал

Долгосрочная аренда конференц-залов в Тиране, Албания

1 объект найдено
Конференц-зал 2 054 м² в Тирана, Албания
Конференц-зал 2 054 м²
Тирана, Албания
Число комнат 21
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 2 054 м²
Количество этажей 5
Multi-functional apartment for rent at the former last station of New Tirana. The building h…
$18,635
в месяц
