Жилой комплекс DESLA TOWER RESIDENCE

DESLA TOWER RESIDENCE

📍 Район Plazh, Дуррес

🌊 200 метров до моря | 5 минут пешком до пляжа

Новый жилой комплекс бизнес-класса в одном из самых востребованных районов Дурреса.

DESLA TOWER RESIDENCE — это современный архитектурный проект, созданный для комфортной жизни у моря и выгодных инвестиций.

Район Plazh уже много лет остаётся одним из самых популярных мест города. Его выбирают благодаря удобному расположению, развитой инфраструктуре и близости как к морю, так и к центру Дурреса.

Здесь комфортно жить круглый год, поэтому район активно выбирают:

• европейские инвесторы

• digital-номады и фрилансеры

• туристы, планирующие переезд в Албанию

• албанские семьи для постоянного проживания

Высокий спрос на аренду и близость к пляжу делают этот район особенно привлекательным для инвестиций.

Архитектура комплекса

DESLA TOWER RESIDENCE — это современный жилой комплекс, состоящий из трёх зданий, расположенных по диагонали друг за другом.

🏢 1 корпус — 9 этажей

🏢 2 корпус — 17 этажей

🏢 3 корпус — 25 этажей

Комплекс объединён коммерческой зоной на первых этажах, где будут расположены различные сервисы для жителей:

• тренажёрный зал

• ресторан и кафе

• SPA и wellness-пространства

• магазины и сервисные помещения

Современная архитектура, продуманные фасады и стильная подсветка делают этот проект одним из самых заметных новых комплексов района Plazh.

Территория комплекса будет закрытой и благоустроенной, что создаёт дополнительный комфорт и безопасность для жителей.

Типы квартир

В комплексе представлены различные форматы недвижимости:

• студии

• апартаменты 1+1

• апартаменты 2+1

• апартаменты 3+1

Площадь квартир начинается от 44 м².

🌊 Вид на море открывается уже с 10 этажа, что делает квартиры на верхних этажах особенно привлекательными.

Квартиры передаются с полной строительной готовностью

Покупатель получает квартиру готовой для дальнейшего обустройства:

• плитка на полу и на балконе

• полностью оборудованный санузел

• унитаз

• раковина

• биде

• бойлер

• межкомнатные двери

• бронированная входная дверь

• двойные стеклопакеты

• выполнена электрика и гидравлика

• подготовлена разводка под кондиционеры

Паркинг

В комплексе предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

🚗 уровень -1 — 15 000 €

🚗 уровень -2 — 13 000 €

Коммерческие помещения

Также в комплексе предусмотрены коммерческие площади, идеально подходящие для бизнеса.

💼 стоимость — от 2500 € / м²

Цены на квартиры

💶 стоимость начинается от 1500 € / м²

🌊 апартаменты с видом на море — от 2000 € / м²

Условия покупки

Покупка возможна с удобной рассрочкой.

💳 рассрочка до 4 лет

📉 первый взнос — 15 %

Статус строительства

🏗 этап котлована

📅 планируемый срок сдачи комплекса — 2030 год

Расположение

Комплекс расположен в одном из самых удобных районов Дурреса.

📍 центр Дурреса — около 4 км

✈️ аэропорт Тираны — около 30 минут

Рядом находятся:

• пляж и прогулочная набережная

• рестораны и кафе

• супермаркеты

• общественный транспорт

• вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни

Надёжный застройщик

Проект реализует строительная компания DESLA, имеющая большой опыт строительства жилых комплексов в Албании.

Согласно законодательству Албании, в случае незавершения строительства государство берёт на себя обязательства по завершению проекта, что обеспечивает дополнительную защиту инвесторов.

✨ DESLA TOWER RESIDENCE — это сочетание современной архитектуры, удобной локации и инвестиционного потенциала в одном из самых популярных районов Дурреса.