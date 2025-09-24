  Жилой комплекс DESLA TOWER RESIDENCE

Жилой комплекс DESLA TOWER RESIDENCE

Дуррес, Албания
$75,607
$1,718/м²
8
ID: 34968
Дата обновления: 16.03.2026

    Албания
    Северная Албания
    Дуррес (область)
    Дуррес
    Rruga Jusuf Myzyri, 3

    Класс
    Бизнес-класс
    Монолитно-кирпичный
    Монолитно-кирпичный
    2030
    2030
    С отделкой
    С отделкой
    25
    25

  • Паркинг

  • Огороженная территория
  • Лифт

  • Онлайн-показ

DESLA TOWER RESIDENCE

📍 Район Plazh, Дуррес
🌊 200 метров до моря | 5 минут пешком до пляжа

Новый жилой комплекс бизнес-класса в одном из самых востребованных районов Дурреса.

DESLA TOWER RESIDENCE — это современный архитектурный проект, созданный для комфортной жизни у моря и выгодных инвестиций.

Район Plazh уже много лет остаётся одним из самых популярных мест города. Его выбирают благодаря удобному расположению, развитой инфраструктуре и близости как к морю, так и к центру Дурреса.

Здесь комфортно жить круглый год, поэтому район активно выбирают:
• европейские инвесторы
• digital-номады и фрилансеры
• туристы, планирующие переезд в Албанию
• албанские семьи для постоянного проживания

Высокий спрос на аренду и близость к пляжу делают этот район особенно привлекательным для инвестиций.

Архитектура комплекса

DESLA TOWER RESIDENCE — это современный жилой комплекс, состоящий из трёх зданий, расположенных по диагонали друг за другом.

🏢 1 корпус — 9 этажей
🏢 2 корпус — 17 этажей
🏢 3 корпус — 25 этажей

Комплекс объединён коммерческой зоной на первых этажах, где будут расположены различные сервисы для жителей:

• тренажёрный зал
• ресторан и кафе
• SPA и wellness-пространства
• магазины и сервисные помещения

Современная архитектура, продуманные фасады и стильная подсветка делают этот проект одним из самых заметных новых комплексов района Plazh.

Территория комплекса будет закрытой и благоустроенной, что создаёт дополнительный комфорт и безопасность для жителей.

Типы квартир

В комплексе представлены различные форматы недвижимости:

студии
апартаменты 1+1
апартаменты 2+1
апартаменты 3+1

Площадь квартир начинается от 44 м².

🌊 Вид на море открывается уже с 10 этажа, что делает квартиры на верхних этажах особенно привлекательными.

Квартиры передаются с полной строительной готовностью

Покупатель получает квартиру готовой для дальнейшего обустройства:

• плитка на полу и на балконе
• полностью оборудованный санузел
• унитаз
• раковина
• биде
• бойлер
• межкомнатные двери
• бронированная входная дверь
• двойные стеклопакеты
• выполнена электрика и гидравлика
• подготовлена разводка под кондиционеры

Паркинг

В комплексе предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

🚗 уровень -1 — 15 000 €
🚗 уровень -2 — 13 000 €

Коммерческие помещения

Также в комплексе предусмотрены коммерческие площади, идеально подходящие для бизнеса.

💼 стоимость — от 2500 € / м²

Цены на квартиры

💶 стоимость начинается от 1500 € / м²

🌊 апартаменты с видом на море — от 2000 € / м²

Условия покупки

Покупка возможна с удобной рассрочкой.

💳 рассрочка до 4 лет
📉 первый взнос — 15 %

Статус строительства

🏗 этап котлована
📅 планируемый срок сдачи комплекса — 2030 год

Расположение

Комплекс расположен в одном из самых удобных районов Дурреса.

📍 центр Дурреса — около 4 км
✈️ аэропорт Тираны — около 30 минут

Рядом находятся:

• пляж и прогулочная набережная
• рестораны и кафе
• супермаркеты
• общественный транспорт
• вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни

Надёжный застройщик

Проект реализует строительная компания DESLA, имеющая большой опыт строительства жилых комплексов в Албании.

Согласно законодательству Албании, в случае незавершения строительства государство берёт на себя обязательства по завершению проекта, что обеспечивает дополнительную защиту инвесторов.

DESLA TOWER RESIDENCE — это сочетание современной архитектуры, удобной локации и инвестиционного потенциала в одном из самых популярных районов Дурреса.

24.09.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Dhermi, Албания
от
$279,003
Год сдачи 2026
Современная строящаяся квартира, расположенная на первом этаже престижной резиденции, идеально подходит для проживания или сезонной аренды.🔹 Общая площадь: 97 м2🔹 Пол: 1🔹 Состояние: В строительстве🔹 Благоприятное положение в резиденции🔹 Недалеко от моря и туристических зон🔹 Цена: €235,000Сов…
Многоквартирный жилой дом Hestia
Golem, Албания
от
$48,945
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Hestia Residence — Голем, Дуррес 📍 Расстояние до моря — около 400 метров Hestia Residence — современный жилой комплекс от надёжного застройщика, расположенный в одном из самых динамично развивающихся районов Голема. Все разрешения на строительство получены, налоги оплачены. Разрешение н…
Palase, Албания
от
$203,645
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 44–128 м²
10 объектов недвижимости 10
Квартира на продажу в SQUARE VILLAGE общей площадью 152,72 м2Площадь Веранды 54,56 м2Расположенный на пляже Drymades Beach, курорт Drymades Village Holiday Resort включает в себя серию террасных дворов, обрамленных архитектурой, которая переплетает проект в сплоченную деревню.Следуя топограф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0 – 128.0
177,849 – 453,816
Квартира 2 комнаты
90.0
309,303
Дуплекс
91.0
367,040
Актуальные новости в Албании
03.10.2025
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
Покупать нельзя ждать: почему заходить на албанский рынок недвижимости стоит прямо сейчас — Эксперт
24.04.2025
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
«Купить студию можно за 50 тысяч евро». Плюсы и минусы жизни в Албании, цены, недвижимость и природа 
28.11.2023
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
«Рост цен можно наблюдать даже не ежегодно, а ежемесячно». Кто и с какими целями сейчас покупает недвижимость в Албании? 
27.06.2023
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
Следующее открытие инвесторов? Квартиры в Албании по цене от €62,000
