Жилой комплекс DESLA TOWER RESIDENCE

DESLA TOWER RESIDENCE
📍 Район Plazh, Дуррес
🌊 200 метров до моря | 5 минут пешком до пляжа
Новый жилой комплекс бизнес-класса в одном из самых востребованных районов Дурреса.
DESLA TOWER RESIDENCE — это современный архитектурный проект, созданный для комфортной жизни у моря и выгодных инвестиций.
Район Plazh уже много лет остаётся одним из самых популярных мест города. Его выбирают благодаря удобному расположению, развитой инфраструктуре и близости как к морю, так и к центру Дурреса.
Здесь комфортно жить круглый год, поэтому район активно выбирают:
• европейские инвесторы
• digital-номады и фрилансеры
• туристы, планирующие переезд в Албанию
• албанские семьи для постоянного проживания
Высокий спрос на аренду и близость к пляжу делают этот район особенно привлекательным для инвестиций.
Архитектура комплекса
DESLA TOWER RESIDENCE — это современный жилой комплекс, состоящий из трёх зданий, расположенных по диагонали друг за другом.
🏢 1 корпус — 9 этажей
🏢 2 корпус — 17 этажей
🏢 3 корпус — 25 этажей
Комплекс объединён коммерческой зоной на первых этажах, где будут расположены различные сервисы для жителей:
• тренажёрный зал
• ресторан и кафе
• SPA и wellness-пространства
• магазины и сервисные помещения
Современная архитектура, продуманные фасады и стильная подсветка делают этот проект одним из самых заметных новых комплексов района Plazh.
Территория комплекса будет закрытой и благоустроенной, что создаёт дополнительный комфорт и безопасность для жителей.
Типы квартир
В комплексе представлены различные форматы недвижимости:
• студии
• апартаменты 1+1
• апартаменты 2+1
• апартаменты 3+1
Площадь квартир начинается от 44 м².
🌊 Вид на море открывается уже с 10 этажа, что делает квартиры на верхних этажах особенно привлекательными.
Квартиры передаются с полной строительной готовностью
Покупатель получает квартиру готовой для дальнейшего обустройства:
• плитка на полу и на балконе
• полностью оборудованный санузел
• унитаз
• раковина
• биде
• бойлер
• межкомнатные двери
• бронированная входная дверь
• двойные стеклопакеты
• выполнена электрика и гидравлика
• подготовлена разводка под кондиционеры
Паркинг
В комплексе предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.
🚗 уровень -1 — 15 000 €
🚗 уровень -2 — 13 000 €
Коммерческие помещения
Также в комплексе предусмотрены коммерческие площади, идеально подходящие для бизнеса.
💼 стоимость — от 2500 € / м²
Цены на квартиры
💶 стоимость начинается от 1500 € / м²
🌊 апартаменты с видом на море — от 2000 € / м²
Условия покупки
Покупка возможна с удобной рассрочкой.
💳 рассрочка до 4 лет
📉 первый взнос — 15 %
Статус строительства
🏗 этап котлована
📅 планируемый срок сдачи комплекса — 2030 год
Расположение
Комплекс расположен в одном из самых удобных районов Дурреса.
📍 центр Дурреса — около 4 км
✈️ аэропорт Тираны — около 30 минут
Рядом находятся:
• пляж и прогулочная набережная
• рестораны и кафе
• супермаркеты
• общественный транспорт
• вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни
Надёжный застройщик
Проект реализует строительная компания DESLA, имеющая большой опыт строительства жилых комплексов в Албании.
Согласно законодательству Албании, в случае незавершения строительства государство берёт на себя обязательства по завершению проекта, что обеспечивает дополнительную защиту инвесторов.
✨ DESLA TOWER RESIDENCE — это сочетание современной архитектуры, удобной локации и инвестиционного потенциала в одном из самых популярных районов Дурреса.