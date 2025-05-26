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Многоуровневые квартиры с садом в Албании

Северная Албания
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Дуррес
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 13 комнат в Влёра, Албания
Многоуровневые квартиры 13 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 13
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 522 м²
Количество этажей 3
🔑 3-Story Building for SALE NEAR VLORA CITY CENTER - Идеальная инвестиционная возможность.🏘 …
$584,504
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Агентство
DES Real Estate
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