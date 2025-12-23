Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Bashkia Kavaje
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Бассейн

Квартиры-студии с бассейном в Bashkia Kavaje, Албания

2 объекта найдено
Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/7
A117 — Студия в Dragoti Residence Уютная студия площадью 55.7 м² в современном комплексе …
$84,325
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Студия 2 комнаты в Golem, Албания
Студия 2 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/7
Стильная студия площадью 47,9 м² (нетто) и 54,1 м² (брутто), расположенная на 2-м этаже ново…
$81,903
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Параметры недвижимости в Bashkia Kavaje, Албания

