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Квартиры-студии с видом на море в Bashkia Kavaje, Албания

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Golem, Албания
Студия 1 комната
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
СИА ВИДЕО СТУДИО ДЛЯ ПРОДАЖИ, КАВАДЖЕ-ДУРРЕС РОК!Студия расположена на 13-м этаже 26-этажног…
$61,792
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Параметры недвижимости в Bashkia Kavaje, Албания

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