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Снять квартиру на сутки в Камзе, Албания

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1 объект найдено
Univers City в Камза, Албания
Univers City
Камза, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 8/10
Сдается в аренду квартира 2+1 с двумя балконами в жилом комплексе Univers City, рядом с QTU.…
$35
за сутки
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