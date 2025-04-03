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Квартиры с видом на горы в Farke, Албания

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Farke, Албания
Квартира 4 комнаты
Farke, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 4
КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ 4+1+3 В РЕЗИДЕНЦИИ "KODRA E DIELLIT 3", ТИРАНА ✅ Цена: 300 000 евро. …
$312,398
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Параметры недвижимости в Farke, Албания

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