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Квартиры возле озера в Farke, Албания

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Тирана, Албания
Квартира 1 комната
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$153,105
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Farke, Албания

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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