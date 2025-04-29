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Квартиры-студии с видом на море в Дурресе (область), Албания

Дуррес
24
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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 9
Студия в районе Пляж города Дуррес с видом на море . Жилая площадь 44 м.кв + 7 м.кв общей пл…
$79,180
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/9
В продаже квартира студия с балконом и видом на море в районе Пляж, возле отеля Адриатик. До…
$53,655
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 8/9
Продаётся квартира студия с видом на море в районе Шкемби Кавая. Расположена на 8 этаже в до…
$52,301
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Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/9
В продаже квартира студия с балконом в районе Пляж. Расположена на 7 этаже,  с видом на море…
$53,083
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