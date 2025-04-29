Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Дуррес (область)
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Дурресе (область), Албания

Дуррес
14
Пентхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 9/9
В продаже пентхаус 3+2 с видом на море и ремонтом в самом центре района Пляж. Расположена на…
$335,482
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 10/10
Эта роскошная квартира расположена на десятом этаже нового и модернизированного здания в рай…
$211,053
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 3 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 7/7
Продаётся пентхаус с видом на море в новом здании, расположенном всего в 150 м от пляжа! …
$436,247
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Дурресе (область), Албания

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти