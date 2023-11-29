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Коттеджи в Албании

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3 объекта найдено
Коттедж с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Дуррес, Албания
Коттедж с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Дуррес, Албания
Площадь 360 м²
Предлагаем купить роскошную виллу на первой береговой линии с великолепным ремонтом, мебелью…
€700,000
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CACTUS | Real Estate
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Коттедж с Онлайн-показ в Golem, Албания
Коттедж с Онлайн-показ
Golem, Албания
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить дом в Албании, город Дуррес, район Golem. Вила 371 м2. Новый жилок ком…
€469,200
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Коттедж с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Коттедж с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить дом в Албании, город Дуррес, район Golem. Вила 371 м2. Новый жилок ком…
€630,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Албании

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