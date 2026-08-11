Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Берат (область)
  4. Жилая

Жилье в Берате (область), Албания

;
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Terpan, Албания
Квартира 1 комната
Terpan, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА 1+1 В КОМПЛЕКСЕ «KALTERSIA» – МАЛИ-И-РОБИТ, ГОЛЕМ (ДУРРЕС / КАВАЯ) Пре…
$105,188
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Квартира 3 комнаты в Berat Municipality, Албания
Квартира 3 комнаты
Berat Municipality, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
🏛️ Antique House in the Berat Castle for Sale In one of the most unique and historic areas o…
$267,078
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Вилла 5 комнат в Berat Municipality, Албания
Вилла 5 комнат
Berat Municipality, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
3-storey villa in Berat for sale! At the entrance to Berat, a 3-storey villa is offered, su…
$384,354
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Берате (область), Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти