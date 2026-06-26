Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Мирдита
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Мирдите, Албания

;
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Fan, Албания
Пентхаус 5 комнат
Fan, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 253 м²
Этаж 7/7
Квартира расположена на седьмом жилом этаже, с чистой площадью 142,7 м2 и общей площадью 252…
$390,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Oksford
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Italiano, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Мирдите, Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти