Alamodi real estate

ОАЭ, Дубай
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2020
На платформе
3 года 2 месяца
Языки общения
English
Веб-сайт
www.amodi-re.com/
Уникальное агентство, которое не берет комиссию за большинство объектов недвижимости. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage было основано с четкой целью: предложить понятные, адекватные и честные советы покупателям недвижимости и инвесторам в недвижимость со всего мира и особенно стран Персидского залива.

Для того чтобы убедить их использовать возможности этого растущего рынка для создания сильной базы активов для себя и своих семей, чтобы обеспечить комфортную жизнь и надежное будущее для своей семьи.

Будучи застройщиком и инвестором в недвижимость Саудовской Аравии более 17 лет, г-н Абдалла считает, что рынок Дубая имеет большой потенциал для стабильного роста в течение многих лет, и ему нет равных в регионе, когда речь идет о нормативных актах, организующих рынок и защищающих собственность и права покупателей.

Khawla Mebarkia
Khawla Mebarkia
1 объект
Bogach Capital Real Estate
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2023
Bogach Capital Real Estate основано звездным риэлтором, блогером, основателем агентства недвижимости Авеню-Москва и УК Ма-Трёшка Вадимом Богачем, имеющим безупречную репутацию и 13-летний опыт работы в недвижимости, решение жилищных вопросов которому доверяют блогеры и звезды шоу-бизнеса Рос…
realtortopdubai
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2016
Новостройки 2 Жилая недвижимость 5
История Range началась с небольшой, но усердной команды экспертов по недвижимости, подобранной нашим основателем г-ном Нитином Чопрой. Наше путешествие так далеко было глубоким с вехами, которые привели нас на путь расширения в нашей команде. Наша организационная сила возросла до 100 умелых …
The Roof
ОАЭ, Hili
Жилая недвижимость 2
Компания The Roof properties начала свой путь из филиала в Аль-Айне, Абу Даби с перспективой расширения по всей территории ОАЭ с помощью своей отличительной инвестиционной стратегии. Ниже перечислены некоторые из выдающихся достижений компании The Roof Properties. - Лучший брокер для компа…
Realpoint Real Estate Consultancy
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 4
Realpoint Real Estate Consultancy является аккредитованным агентством RICS в Дубае, которое удовлетворяет требования международных инвесторов на рынке недвижимости ОАЭ. Обладая более чем 20-летним опытом работы в сфере международного консалтинга по недвижимости и 3-летним опытом проведени…
EBDAA GROUP FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 5
Когда мы основали Ebdaa Development LLC, нашей целью было лидерство в сфере строительства, достигнутое благодаря приверженности качественной работе и безупречному управлению клиентской базой. Группа предприятий Ebdaa была основана в 2013 году с центральным офисом в Дубае, Объединенные Арабск…
