Об агентстве

Уникальное агентство, которое не берет комиссию за большинство объектов недвижимости. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage было основано с четкой целью: предложить понятные, адекватные и честные советы покупателям недвижимости и инвесторам в недвижимость со всего мира и особенно стран Персидского залива.



Для того чтобы убедить их использовать возможности этого растущего рынка для создания сильной базы активов для себя и своих семей, чтобы обеспечить комфортную жизнь и надежное будущее для своей семьи.



Будучи застройщиком и инвестором в недвижимость Саудовской Аравии более 17 лет, г-н Абдалла считает, что рынок Дубая имеет большой потенциал для стабильного роста в течение многих лет, и ему нет равных в регионе, когда речь идет о нормативных актах, организующих рынок и защищающих собственность и права покупателей.