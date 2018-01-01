Panorama Homes Network

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Описание

С момента существования компании , мы достигли отличных результатов! Мы подарили улыбки и стабильность сотням людей из десятков стран мира.

Стратегией компании является ни только продажа-покупка недвижимости, но и стабильные дружеские отношения с нашими клиентами.

Почему Panorama Homes?

- В первую очередь - это безопасность! Наши агенты будут вести сделку на русском языке, для полного понимания происходящего;

-Благодаря многолетнему опыту рабты в сфере недвижимости, мы можем предложить отличный сервис;

- Наши поекты созданы профессионалами своего дела с многолетним опытом работы , с использованием высококачественных материалов

- После преобретения жилья , наша компания предлагает Вам бесплатный сервис недвижимости в течение первого года;

- Трансфер в аэропорт

- Мы работаем по Европейским стандартам но с Турецким гостеприимством!