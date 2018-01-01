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Panorama Homes Network

Турция, Ahmet Asim Tokus Caddesi Kalan Sokak Mustafa Baskaptan Apt. No:21/A 07400 Alanya / Antalya
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Panorama Homes Network
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
panoramahomesnet.com
Описание

   С момента существования компании , мы достигли отличных результатов! Мы подарили улыбки и стабильность сотням людей из десятков стран мира.

   Стратегией компании является ни только продажа-покупка недвижимости, но и стабильные дружеские отношения с нашими клиентами.  

Почему Panorama Homes?

- В первую очередь - это безопасность! Наши агенты будут вести сделку на русском языке, для полного понимания происходящего;

-Благодаря многолетнему опыту рабты в сфере недвижимости, мы можем предложить отличный сервис;

- Наши поекты созданы профессионалами своего дела с многолетним опытом работы , с использованием высококачественных материалов  

- После преобретения жилья , наша компания предлагает Вам бесплатный сервис недвижимости в течение первого года; 

- Трансфер в аэропорт 

- Мы работаем по Европейским стандартам но с Турецким гостеприимством!

Наши агенты в Турции
Елена Самсонова
Елена Самсонова
22 объекта
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Kultu Elmak Gayrimenrul
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Partners Global
48 объектов

Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции. Partners Global Property расширила свою деятельность, включив в портфолио известные и роскошные проекты в таких городах, как Стамбул, Измир и Бодрум. Приоритет нашей компании — инвестирование капитала в Турцию и предоставление квалифицированного ассортимента в сегменте ультра-люкс. Мы также уделяем первостепенное внимание таким услугам, как консультации по инвестициям и недвижимости, а также консультации по инвестициям и гражданству.

Keller Williams Platin
1 объект
Keller Williams — международная франчайзинговая компания в сфере недвижимости. В компанию входит более 180.000 агентов по недвижимости, работающих в 1000 офисах по всему миру. Компания была основана в 1983 году Гэри Келлером и Джо Уильямсом с целью построить достойную карьеру, достойный бизнес и достойную жизнь для своих партнеров. С момента своего основания Keller Williams Realty является одной из самых быстрорастущих франшиз в сфере недвижимости. Более того, специалисты по недвижимости обращаются к Keller Williams Realty за коучингом, новыми технологиями и возможностями создания богатства, получая новый взгляд на свой потенциал и мотивацию к карьерному росту.
ALAIYE HOME CONSTRUCTION
3 объекта

Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы отличаются классическим архитектурным дизайном, высоким качеством строительства и уникальным месторасположением. Все наши резиденции имеют собственную частную территорию, плавательные бассейны, тренажерные залы, СПА зоны, паркинги и обслуживаются Управляющей компанией, которой так же являемся мы сами.

Irlanya Homes
1 объект

Irlanya Homes является официальной зарегистрированной торговой маркой и имеет дело с недвижимостью в провинции Аланья города Анталия в Турции, известном как одно из самых прибыльных мест в Европе для инвестиций («Место под солнцем»), где вы найдете невероятные сделки . Хотя наша компания была основана только в августе 2010 года, ее партнеры и сотрудники уже имеют более чем тринадцатилетний опыт работы в сфере недвижимости и маркетинга недвижимости для продажи или аренды в этом регионе.

Мы обеспечиваем бесперебойное и профессиональное обслуживание до и после покупки недвижимости у известных строительных компаний или частной перепродажи. Мы регулярно публикуем новые объявления о недвижимости в Алании, Авсалларе, Конаклы, Оба, Тосмуре, Кестеле, Махмутларе, Каргыджаке, Демирташе и Газипаше.

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