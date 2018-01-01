Inmobiliaria Casamayor
Испания, C/ Angel Lozano 17 bajo 03001 Alicante
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
1969
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Веб-сайт
Описание
Казамайор - специалист по маркетингу и закрытию всех видов операций с недвижимостью. Обладая 50-летним опытом и профессиональными ценностями семейного бизнеса, адаптированными к изменениям рынка, Casamayor добился благодаря своей команде и стратегии, укрепить в качестве ориентира в районе Леванте. За свою историю качество обслуживания наших клиентов всегда преобладало с полной честностью и прозрачностью.
В настоящее время Casamayor состоит из более чем 30 специалистов с большим опытом работы в сфере маркетинга и консалтинга в сфере недвижимости, чья ежедневная работа является ключом к достижению поставленных целей.
НАШИ СИЛЬНЫЕ ТОЧКИ
- Знания и опыт; Мы работаем в отделе обслуживания клиентов уже 50 лет.
- Обязательство перед клиентом
- Профессиональный семейный бизнес
- Амплитуда обслуживания ( диверсификация )
- Высококвалифицированная команда людей, с обширным обучением и ориентированным на клиента
- Широкая операционная структура
- Бэк-офис, специализирующийся на организации и PBC, чтобы соответствовать требованиям качества каждого из наших клиентов
- Наш юридический отдел контролирует и контролирует каждую операцию
Услуги
Casamayor обеспечивает глобальный охват предлагаемых услуг, организуя себя следующим образом:
- Жилье (новое строительство, вторичное и сдаваемое в аренду)
- Компания (торговые помещения и офисы, промышленные здания и рентабельность инвестиционного продукта)
- Возможность покупки земли
- Исследование рынка
- Архитектура
- Маркетинг
- Юридическая консультация
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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