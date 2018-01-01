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Inmobiliaria Casamayor

Испания, C/ Angel Lozano 17 bajo 03001 Alicante
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Inmobiliaria Casamayor
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1969
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.inmobiliariacasamayor.com/es
Описание

Казамайор - специалист по маркетингу и закрытию всех видов операций с недвижимостью. Обладая 50-летним опытом и профессиональными ценностями семейного бизнеса, адаптированными к изменениям рынка, Casamayor добился благодаря своей команде и стратегии, укрепить в качестве ориентира в районе Леванте. За свою историю качество обслуживания наших клиентов всегда преобладало с полной честностью и прозрачностью.
В настоящее время Casamayor состоит из более чем 30 специалистов с большим опытом работы в сфере маркетинга и консалтинга в сфере недвижимости, чья ежедневная работа является ключом к достижению поставленных целей.

НАШИ СИЛЬНЫЕ ТОЧКИ

  • Знания и опыт; Мы работаем в отделе обслуживания клиентов уже 50 лет.
  • Обязательство перед клиентом
  • Профессиональный семейный бизнес
  • Амплитуда обслуживания ( диверсификация )
  • Высококвалифицированная команда людей, с обширным обучением и ориентированным на клиента
  • Широкая операционная структура 
  • Бэк-офис, специализирующийся на организации и PBC, чтобы соответствовать требованиям качества каждого из наших клиентов
  • Наш юридический отдел контролирует и контролирует каждую операцию  
Услуги

Casamayor обеспечивает глобальный охват предлагаемых услуг, организуя себя следующим образом:

  • Жилье (новое строительство, вторичное и сдаваемое в аренду)
  • Компания (торговые помещения и офисы, промышленные здания и рентабельность инвестиционного продукта)
  • Возможность покупки земли
  • Исследование рынка
  • Архитектура
  • Маркетинг
  • Юридическая консультация
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