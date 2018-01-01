Solanaspain
Испания, Comunitat Valenciana Alicante province
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2016
Языки общения
Русский, Español
Веб-сайт
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Описание
Solana Spain — команда настоящих специалистов, занимающихся недвижимостью в Аликанте. Мы работаем и развиваемся на Коста-Бланке (Аликанте). Предлагаем широкий спектр услуг, направленных на оказание помощи в решении ваших задач. Ответим на интересующие вас вопросы.
Услуги
- Услуги предпродажного поиска;
- Поиск и предоставление подробной информации о недвижимости;
- Организация поездки в Испанию для просмотра объектов;
- Просмотр и выбор объектов недвижимости;
- Строительство на заказ;
- Продажа;
- Юридические услуги и консультации;
- Открытие банковского счета и ипотечного кредитования;
- Получение идентификационного номера иностранца NIE;
- Проверка или составление договора купли-продажи.;
- Подготовка документов и уплата налогов;
- Консультация и получение вида на жительство;
- Аренда недвижимости после продажи;
- Управление недвижимостью;
- Оформление страховых полисов;
- Услуги дизайнера интерьера и ландшафтного дизайнера;
- Помощь в выборе школы;
- Консультации по вопросам инвестиций и юридическая поддержка.
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