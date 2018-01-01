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Solanaspain

Испания, Comunitat Valenciana Alicante province
;
Solanaspain
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2016
Языки общения
Языки общения
Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
solanaspain.com
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Описание

Solana Spain — команда настоящих специалистов, занимающихся недвижимостью в Аликанте. Мы работаем и развиваемся на Коста-Бланке (Аликанте). Предлагаем широкий спектр услуг, направленных на оказание помощи в решении ваших задач. Ответим на интересующие вас вопросы.

Услуги
  • Услуги предпродажного поиска;
  • Поиск и предоставление подробной информации о недвижимости;
  • Организация поездки в Испанию для просмотра объектов;
  • Просмотр и выбор объектов недвижимости;
  • Строительство на заказ;
  • Продажа;
  • Юридические услуги и консультации;
  • Открытие банковского счета и ипотечного кредитования;
  • Получение идентификационного номера иностранца NIE;
  • Проверка или составление договора купли-продажи.;
  • Подготовка документов и уплата налогов;
  • Консультация и получение вида на жительство;
  • Аренда недвижимости после продажи;
  • Управление недвижимостью;
  • Оформление страховых полисов;
  • Услуги дизайнера интерьера и ландшафтного дизайнера;
  • Помощь в выборе школы;
  • Консультации по вопросам инвестиций и юридическая поддержка.
Квартиры
Смотреть все 27 объектов
Квартира 3 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продажа квартир на первой линии моря в Пунта Прима, Orihuela Costa (Alicante), Коста Бланка.…
€ 444,000
Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый комплекс квартир в Кампоамор. Несколько типов квартир.  Квартиры с 2 или 3 спальня…
€ 253,900
Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Montecala Gardens Cumbre del Sol. Современные новые апартаменты в продаже в городе Бенитачел…
€ 434,000
Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Новый жилой комплекс в Бенидорме. Всего 196 квартир с 2, 3 и 4 спальнями и просторными терра…
€ 1,050,000
Дома
Смотреть все 46 объектов
Бунгало 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Комплекс из 8 бунгало с общим бассейном, с видом на парк и ориентация на юг, чтобы наслаждат…
€ 214,000
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 374 м²
Azure Altea Homes - эксклюзивные элитные виллы в Альтее, уникальные проекты в лучших местах,…
€ 1,908,000
Вилла 6 спален в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 927 м²
Villa La Cala, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бла…
€ 3,882,000
Вилла 4 спальни в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Красивая вилла с лучшими качествами, и с видом на море, на участке площадью 1003 м2 с двумя …
€ 1,495,000
Наши агенты в Испании
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Агентство недвижимости Arona Homes занимается продажей, управлением и маркетингом недвижимости на Коста Бланка. Если вам не удается найти недвижимость, готовый бизнес или коммерческое помещение, которое соответствует вашим потребностям в Морайра, Кальпе, Альтея, Бенидорме или Аликанте или любом другом прибрежном городке Коста Бланки? Если да, то вы обратились по адресу. Каталог, собранный нашей компанией, включает в себя как новую недвижимость от застройщиков, так и прямые предложения от владельцев и недвижимости от банков, доступные на рынке.

Мы радушно принимаем перемены и движемся в ногу с современными тенденциями. Именно поэтому мы используем особенный подход, концентрируя свое внимание на новейших индивидуально разработанных маркетинговых стратегиях. Мы работаем на базе облачной платформы, что позволяет нам вести бизнес на глобальном уровне. Кроме того, мы имеем современный офис, где Вы можете получить больше информации, и увидеть для себя, каковы наши возможности. Мы говорим на нескольких языках, включая английский, испанский, русский, шведский и немецкий, что позволяет нам привлекать клиентов со всего мира.

В отличие от многих других агентов по недвижимости, которые переполняют своих потенциальных клиентов ненужной информацией, тем самым создавая ложные ожидания, в Arona Homes у нас другой подход. Наши стратеги в социальных сетях представят вашу собственность с реальными данными и изображениями, чтобы контент был максимально чистым и правдивым.

Nivaria Isla Tur
208 объектов

Наша компания Nivaria Isla Tur предоставляет вам отличную возможность приобрести недвижимость в Испании!

Мы предложим вам хорошую базу данных наиболее актуальных объектов недвижимости в Испании, среди которых виллы, дома, земельные участки, квартиры, коттеджи, студии, пентхаусы, таунхаусы, жилье в новостройках. Вся недвижимость из нашей базы данных расположена в самых выгодных регионах Испании и представляет собой наиболее эффективные в плане получения прибыли жилые объекты. Мы предоставим вам самую полную информацию, связанную со всеми аспектами выбора, покупки, оформления и эксплуатации недвижимости в Испании. Вам не придется ни о чем догадываться или узнавать постфактум: мы расскажем вам обо всех тонкостях такого процесса, как покупка жилья в солнечной стране. Мы будем курировать все этапы оформления, страхуя ваши денежные вложения от непреднамеренных ошибок и потерь; так как мы в курсе всей актуальной информации по вопросам приобретения недвижимости в Испании, вы узнаете о любых изменениях и нововведениях сразу же, избежав тем самым потери времени и денег.
Bennecke
1 493 объекта
Компания Bennecke была основана в 1988 году. Наш главный офис находится в Пунта-Приме на побережье Коста-Бланка, между городом Торревьеха и популярным туристическим районом Оруэла-Коста. Недвижимость Испании представлена огромным разнообразием объектов, выполненных в различных архитектурных стилях и лежащих в широком диапазоне цен. Испанские дома, квартиры и виллы на протяжении многих лет пользуются устойчивым спросом среди иностранных покупателей. Испания - одна из самых популярных европейских стран с точки зрения вложения капитала в недвижимость. Агентство Bennecke поможет найти и купить испанскую недвижимость, соответствующую Вашим предпочтениям и запросам. В нашем каталоге представлен широкий выбор первичного и вторичного жилья различных типов, размеров и уровней комфортабельности. Мы оказываем также содействие в продаже недвижимости в Испании и сдаче в аренду объектов, находящихся в собственности клиента.
Freshber Levante S.L.
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Наша компания Alicante-house осуществляет свою деятельность по продаже и аренде недвижимости в провинции Аликанте (Коста-Бланка) и прилегающих городах уже более трех лет. 

Итак, Вы решили сменить шумный мегаполис на тихий городок на Средиземноморском побережье или задумались о покупке дачи в 500 метрах от песчаного пляжа. Прежде всего, встает вопрос, где купить и как это сделать? Мы с радостью поделимся с Вами нашим опытом и оградим от неправильных шагов. Поможем определиться с выбором места, сбором необходимых документов и оформлением различных бумаг. Специалисты нашего агентства дадут Вам исчерпывающую и правдивую информацию, проконсультируют по всем вопросам приобретения недвижимости в Аликанте.

   Мы строим свою работу так, что бы нас рекомендовали своим друзьям и знакомым.

Best Luxury Properties
84 объекта

Агентство недвижимости в Испании «BEST» начало свою работу в сфере риэлторских услуг в далеком 1992 году! Все 26 лет мы продаем недвижимость на побережье Коста Бланка: Хавея – Морайра – Кальпе – Альтея – Албир — Бенидорм – Вилла Хойоса – Сан Хуан – Аликанте. Это оптимальный выбор для наших Клиентов: стоимость жилья, климат, природа, близость аэропортов Аликанте и Валенсии, отличные колледжи для детей, хорошее медицинское обслуживание. В нашем офисе, который неизменно все эти годы находится в эксклюзивном жилом комплексе «ALTEA HILLS», у Вас есть возможность приобрести Виллу своей мечты или Земельный участок под строительство частного индивидуального дома в этом же комплексе Альтея Хилз, заказав нашим архитекторам разработку персонального проекта. Мы предлагаем качественный сервис нашим Клиентам, а также исходя из предпочтений, предоставляем широкий выбор недвижимости в различных районах побережья по привлекательным ценам. Наше Агентство работает по следующим направлениям: элитная недвижимость; коммерческая недвижимость; земельные участки различного целевого назначения; жилая недвижимость от застройщика; вторичный рынок жилья; и оказывает полный спектр услуг как при покупке и строительстве жилья, так и при его дальнейшей эксплуатации и аренде.

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