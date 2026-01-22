  1. Realting.com
Madagascar Invest

Lot 89 Bis Ambohidrazana, Fenoarivo Alakamisy, 102 Antananarivo
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2016
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Français
Веб-сайт
madagascarinvest.com/
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Инвестиционная консалтинговая компания по недвижимости с миссией сделать ее простой, прозрачной и доступной для инвестиций и покупки недвижимости на Мадагаскаре.

Услуги
  • Продажи недвижимости
  • Брокер недвижимости
  • Резиденция через инвестиции
  • Настройка компании
  • Настройка банковского счета
  • переселение
Наши агенты в Мадагаскаре
Thomas Ottosen
Thomas Ottosen
