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EPSILON TEAM

Греция, Municipality of Athens
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
4 года 1 месяц
Языки общения
Языки общения
Веб-сайт
Веб-сайт
www.epsilonteam1.gr/
Об агентстве

EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юридическую поддержку - как для компании, так и для любых вопросов или проблем, которые могут возникнуть у ее клиентов, - учитывая тот факт, что законы, касающиеся купли-продажи, очень универсальны и по умолчанию довольно сложны в Греции.

Помимо бесплатных юридических консультаций, которые команда Epsilon предоставляет своим клиентам, она установила постоянные партнерские отношения с экспертами и учеными, которые могут понадобиться при покупке недвижимости. Есть дизайнер интерьера, инженер-строитель и архитектор, услуги которых полностью гарантируются компанией.

Все вышеперечисленные партнеры предоставляют свои услуги клиентам команды Epsilon, отдавая им приоритет, а также скидку 20%.

Когда дело доходит до покупки или аренды, EPSILON TEAM обслуживает все районы с выгодным местоположением на севере, юге и в центре Афин. Также есть специальный отдел для частных и коммерческих зданий и магазинов. EPSILON TEAM также занимается продажей жилой недвижимости у моря.

Чтобы предоставить нашим клиентам лучший сервис, мы сотрудничаем с агентствами недвижимости в крупных городах Европы и продвигаем нашу недвижимость на греческих и международных порталах, а также в социальных сетях.

EPSILON TEAM является членом Афинской ассоциации риэлторов и Афинской торговой палаты.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:17
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Дома
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Дуплекс 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Дуплекс 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…
$749,876
Замок в Municipality of Rhodes, Греция
Замок
Municipality of Rhodes
Площадь 541 м²
Продается в старом городе Родоса и, в частности, в районе Коллоквиума, уникальное и редкое с…
$842,178
Дом 9 комнат в Municipality of Athens, Греция
Дом 9 комнат
Municipality of Athens
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Здание с 3 этажами полностью меблировано (1-й, 2-й, 3-й этаж) 87 кв.м. каждый метр, идентичн…
$879,854
Дом 5 спален в Municipality of Kallithea, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Kallithea
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Великолепный угловой исторический дом площадью 450 кв.м., в одном из самых красивых районов …
$6,32 млн
Наши агенты в Греции
evita@epsilonteam1.com
evita@epsilonteam1.com
11 объектов
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