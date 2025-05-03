Об агентстве

EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юридическую поддержку - как для компании, так и для любых вопросов или проблем, которые могут возникнуть у ее клиентов, - учитывая тот факт, что законы, касающиеся купли-продажи, очень универсальны и по умолчанию довольно сложны в Греции.

Помимо бесплатных юридических консультаций, которые команда Epsilon предоставляет своим клиентам, она установила постоянные партнерские отношения с экспертами и учеными, которые могут понадобиться при покупке недвижимости. Есть дизайнер интерьера, инженер-строитель и архитектор, услуги которых полностью гарантируются компанией.

Все вышеперечисленные партнеры предоставляют свои услуги клиентам команды Epsilon, отдавая им приоритет, а также скидку 20%.

Когда дело доходит до покупки или аренды, EPSILON TEAM обслуживает все районы с выгодным местоположением на севере, юге и в центре Афин. Также есть специальный отдел для частных и коммерческих зданий и магазинов. EPSILON TEAM также занимается продажей жилой недвижимости у моря.

Чтобы предоставить нашим клиентам лучший сервис, мы сотрудничаем с агентствами недвижимости в крупных городах Европы и продвигаем нашу недвижимость на греческих и международных порталах, а также в социальных сетях.

EPSILON TEAM является членом Афинской ассоциации риэлторов и Афинской торговой палаты.