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Real estate center

Main road Pefkohori Kassandra, Halkidiki 63085, Greece (Греция)
;
Real estate center
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1994
Языки общения
Языки общения
English, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
realestatecenter.gr
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Описание

Мы с нетерпением ждем возможности обеспечить лучшее качество услуг, связанных с недвижимостью.Когда Центр недвижимости только зарождался, моей целью было создать атмосферу профессионализма и ответственности. Компанию, способную удовлетворить самые строгие требования каждого клиента. Компанию, которую будет построена на честности и прозрачности, энергии и динамичности, чтобы достичь 100% удовлетворенности клиента.

Я с радостью и гордостью могу сказать, что за последние 27 лет Real Estate Center — Susan Jameson не только смогли оправдать эти ожидания, но и превзойти их. Поскольку индустрия недвижимости продолжает расти и развиваться, мы растем вместе с ней, создавая более широкую глобальную сеть услуг и связей, чтобы более эффективно обслуживать наших клиентов.


Позвольте отметить, что ничего бы не было без наших замечательных коллег, агентов и сотрудников Real Estate Center — Susan Jameson. Мы работаем как слаженная команда, усердно трудимся и помогаем друг другу. Мы любим свою работу и наслаждаемся ей, что позволяет нам чувствовать себя одной семьей.
Мы стремимся превзойти ваши ожидания, чтобы вы ощущали полный комфорт на всех этапах сотрудничества.

Позвольте пожелать вам успехов и процветания, и ещё раз поблагодарить вас за доверие к Центру недвижимости — Susan Jameson.

Квартиры
Смотреть все 74 объекта
Многоуровневые квартиры 6 спален в Pefkochori, Греция
Многоуровневые квартиры 6 спален
Pefkochori
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Timeless yet modern and located in the popular and vibrant town of PEFKOHORI with a strollin…
€ 670,000
Квартира 2 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Ideal Home for permanent or summer living in the heart of Kalithea Halkidiki, the town that …
€ 250,000
Квартира 2 спальни в Siviri, Греция
Квартира 2 спальни
Siviri
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Великолепная квартира продается в Сивири, в великолепном отличном месте, в окружении природы…
€ 153,000
Квартира 2 спальни в Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни
Polychrono
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Amazing prime location in the quiet area of Polihrono with this penthouse built-in 1980. Wit…
€ 295,000
Дома
Смотреть все 164 объекта
Таунхаус 3 спальни в Polychrono, Греция
Таунхаус 3 спальни
Polychrono
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Код недвижимости: 4-1009 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Pallini Polichrono для € 570.000 . Это 94 кв.…
€ 570,000
Таунхаус 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
It of a kind custom-built home overlooking Agia Paraskevi built in 1997 and in pristine supe…
€ 95,000
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный угловой мезонет в тихом районе недалеко от туристического города Пефкори с общей …
€ 250,000
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Код недвижимости: 4 - 915 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Паллини Пефкохори за € 360 000. …
€ 900,000
Наши агенты в Греции
Susan Jameson
Susan Jameson
294 объекта
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Hellenic Proeprty Greek Real Estate & Investments Company
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Мы создаем все условия для жизни в Греции с комфортом. Hellenic Property – агентство по работе с греческой недвижимостью. Мы знаем, что большие дела требуют хорошего отдыха и свежих сил. Это заставляет нас ценить время и моменты в кругу семьи и друзей, наслаждаться каждым лучом тёплого солнца. Так было принято решение организовать компанию, чтобы помогать деловым людям, жить отдыхать и вести бизнес в стране гостеприимства и колыбели европейской цивилизации – в Греции. Мы любим наши объекты, продаем и арендуем только те дома, в которых хотели бы жить сами. Нам выгодно быть честным с нашими клиентами, потому что только такая стратегия дает клиентов на всю жизнь. Присоединяйтесь к клубу довольных клиентов.

REAL ESTATE GREEK ISLANDS
10 объектов

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Greece Invest
499 объектов

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MAR Real Estate
128 объектов

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Наша миссия - сформировать активный инвестиционный рынок недвижимости в Греции и на Кипре на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Наши цели: совершенствовать комплекс всех предоставляемых услуг выстраивать долгосрочные плодотворные отношения с партнерами увеличивать базу объектов недвижимости расширять географию компании/офисов разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере девелопмента и инвестиций
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