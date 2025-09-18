  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Dunamar Urbana SL

Dunamar Urbana SL

Испания, Гуардамар
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
На платформе
На платформе
3 года 7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
dunamarurbana.es/en/index.php
Об агентстве

Dunamar Urbana это компания с большим опытом работы в сфере недвижимости, а также с четко определенной целью: превосходство в области обслуживания наших клиентов. Сфера действия основанна главным образом на продаже квартир и апартаментов в городах Торревьеха, Аликанте, Коста-Бланка, где у нас имеется широкий выбор новостроек и вторичного жилья. При поддержке лучших и наиболее квалифицированных специалистов, мы предлагаем профессиональные консультации для покупки дома с более прозрачными и простыми условиями.

Квартиры
Смотреть все 34 объекта
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2
Совершенно новая квартира в центре. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты, американскую кухню…
$135,560
Квартира 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 4 комнаты
Гуардамар
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
Очень хорошее расположение, с видом на парк Рейна София, отличная 4-комнатная квартира, 2 ва…
$244,007
Квартира 2 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 2 комнаты
Гуардамар
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4
The apartment is 150 m from the beach, with 2 bedrooms, 1 bathroom, kitchen with utility roo…
$119,323
Квартира 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 3 комнаты
Гуардамар
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Хорошая квартира с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, кухней, гостиной, террасой, полом, лифт…
$146,404
Дома
Смотреть все 5 объектов
Особняк 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Особняк 4 комнаты
Торревьеха
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Хорошая отдельная вилла 250 м² и 790 м² земли, 4 спальни с двуспальными кроватями, 2 ванные …
$845,892
Бунгало 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Бунгало 4 комнаты
Гуардамар
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Бунгало как новые 4 спальни, 2 ванные комнаты, 1 туалет, кухня с подсобным помещением, гости…
$138,813
Дуплекс 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Гуардамар
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Гуардамар дель Сегура Дуплекс Пентхаус, имеет три спальни, 3 ванные комнаты и гараж, недалек…
$204,966
Дуплекс 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Гуардамар
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Отличный дуплекс пентхаус в закрытом сообществе с бассейном. Он имеет 3 спальни, 2 ванные ко…
$168,094
Наши агенты в Испании
Ольга Патковская
Ольга Патковская
39 объектов
Агентства рядом
Best Luxury Properties
Испания, Altea
Год основания компании 1992
Жилая недвижимость 14 Коммерческая недвижимость 10
Агентство недвижимости в Испании «BEST» начало свою работу в сфере риэлторских услуг в далеком 1992 году! Все 26 лет мы продаем недвижимость на побережье Коста Бланка: Хавея – Морайра – Кальпе – Альтея – Албир — Бенидорм – Вилла Хойоса – Сан Хуан – Аликанте. Это оптимальный выбор для наших К…
Оставить заявку
Sea Marbella
Испания, Марбелья
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 154 Земельные участки 4
Seamarbella является консолидированным агентством недвижимости на Коста-дель-Соль более 10 лет.Агентство специализируется на жилом жилье, как для продажи, так и для аренды, и имеет множество продуктов для адаптации к различным потребностям клиентов, таким как квартиры, таунхаусы, виллы и рос…
Оставить заявку
Dream Homes Tenerife
Испания, Сантъяго-дель-Тейде
Жилая недвижимость 12
В поисках дома на Тенерифе? Мы сможем воплотить вашу мечту в жизнь! Ищете элитную недвижимость, виллу, небольшой дом или квартиру? У нас есть для вас вариант! Хотите переехать на Тенерифе или уже наслаждаетесь жизнью на острове? Приехали по работе или вам просто захотелось перемен? Мы буд…
Оставить заявку
Calipso Real Estate
Испания, el Baix Segura La Vega Baja
Одно из основных направлений работы нашей компании – продажа недвижимости в Испании. С нами купить квартиру или бунгало, дом или виллу в Испании будет просто. Покупка квартиры или виллы в Испании – отличная возможность обеспечить себе надежное будущее. Наша компания поможет Вам купить как н…
Оставить заявку
LUXISOR
Испания, Аликанте
Год основания компании 2008
Жилая недвижимость 2
Так же, как уникален и особенен каждый человек, мы — агентство недвижимости и услуг — тоже отличаемся. Каждый клиент «Luxisor» в конечном итоге становится нашим другом. В нашем ускоряющемся мире крайне важно, чтобы кто-то полностью позаботился о вас, ваших интересах, поддержал каждый ваш шаг…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти