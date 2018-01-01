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ALBAMAR Group

Испания, Avd. de la Asuncion, 5, Torrevieja, Alicante 03186, Spain (Испания)
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ALBAMAR Group
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
albamargroup.com/ru
Описание

Агентство недвижимости ALBAMAR Group – компания с 9-летним опытом работы в сфере недвижимости.

На сегодняшний день наша компания - это крупная сеть агентств недвижимости по всей Испании

Наши офисы располагаются в 8 городах: Барселона, Мадрид, Валенсия, Бенидорм, Аликанте, Торревьеха, Марбелья, Тенерифе.

Мы гордимся своей работой и оказываем лучший сервис в Испании на русском языке!

Услуги

Продажа/покупка/аренда жилой и коммерческой недвижимости, в том числе и земельные участки под строительство.

Оформление налоговых деклараций

Фискальное/налоговое представительство

Получение резиденции, ВНЖ, "золотая виза", Получение карты резидента без права на работу, с правом на работу. Открытие юридического лица в Испании и бухгалтерское сопровождение и т.д.

Архитектура и строительство дома по вашему проекту

Инвестиционные проект: подбор земельных участков, проектирование, строительство и дальнейшая продажа.

Послепродажное обслуживание и управление вашими объектами недвижимости

Сопровождение переводчика в любой испанский административный орган, больницу и школу

Получение НИЕ

Сдача в аренду Ваших апартаментов в удобный для вас период.

Любой вид ремонтных работ, ландшафтный дизайн, работаем по прайсу и с гарантией.

Юридическое сопровождение и гарантия чистоты сделки. Продажа объектов осуществляется только после тщательной проверки.

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Мы предложим вам хорошую базу данных наиболее актуальных объектов недвижимости в Испании, среди которых виллы, дома, земельные участки, квартиры, коттеджи, студии, пентхаусы, таунхаусы, жилье в новостройках. Вся недвижимость из нашей базы данных расположена в самых выгодных регионах Испании и представляет собой наиболее эффективные в плане получения прибыли жилые объекты. Мы предоставим вам самую полную информацию, связанную со всеми аспектами выбора, покупки, оформления и эксплуатации недвижимости в Испании. Вам не придется ни о чем догадываться или узнавать постфактум: мы расскажем вам обо всех тонкостях такого процесса, как покупка жилья в солнечной стране. Мы будем курировать все этапы оформления, страхуя ваши денежные вложения от непреднамеренных ошибок и потерь; так как мы в курсе всей актуальной информации по вопросам приобретения недвижимости в Испании, вы узнаете о любых изменениях и нововведениях сразу же, избежав тем самым потери времени и денег.
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Мы радушно принимаем перемены и движемся в ногу с современными тенденциями. Именно поэтому мы используем особенный подход, концентрируя свое внимание на новейших индивидуально разработанных маркетинговых стратегиях. Мы работаем на базе облачной платформы, что позволяет нам вести бизнес на глобальном уровне. Кроме того, мы имеем современный офис, где Вы можете получить больше информации, и увидеть для себя, каковы наши возможности. Мы говорим на нескольких языках, включая английский, испанский, русский, шведский и немецкий, что позволяет нам привлекать клиентов со всего мира.

В отличие от многих других агентов по недвижимости, которые переполняют своих потенциальных клиентов ненужной информацией, тем самым создавая ложные ожидания, в Arona Homes у нас другой подход. Наши стратеги в социальных сетях представят вашу собственность с реальными данными и изображениями, чтобы контент был максимально чистым и правдивым.

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Наша философия очень проста: чем выше качество наших услуг — тем успешнее наш бизнес.

Мы гарантируем эффективность, безопасность сделок и высокий профессионализм. Мы совмещаем передовой риэлторский опыт с новыми информационными технологиями, что позволяет нам реализовывать наши конкурентные преимущества, ежедневно расширять круг клиентов и установливать с ними доверительные партнерские отношения.

Свяжитесь с нами — и вы не пожалеете, что выбрали нашу компанию EspanaTour!

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