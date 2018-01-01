ALBAMAR Group
Агентство недвижимости ALBAMAR Group – компания с 9-летним опытом работы в сфере недвижимости.
На сегодняшний день наша компания - это крупная сеть агентств недвижимости по всей Испании
Наши офисы располагаются в 8 городах: Барселона, Мадрид, Валенсия, Бенидорм, Аликанте, Торревьеха, Марбелья, Тенерифе.
Мы гордимся своей работой и оказываем лучший сервис в Испании на русском языке!
Продажа/покупка/аренда жилой и коммерческой недвижимости, в том числе и земельные участки под строительство.
Оформление налоговых деклараций
Фискальное/налоговое представительство
Получение резиденции, ВНЖ, "золотая виза", Получение карты резидента без права на работу, с правом на работу. Открытие юридического лица в Испании и бухгалтерское сопровождение и т.д.
Архитектура и строительство дома по вашему проекту
Инвестиционные проект: подбор земельных участков, проектирование, строительство и дальнейшая продажа.
Послепродажное обслуживание и управление вашими объектами недвижимости
Сопровождение переводчика в любой испанский административный орган, больницу и школу
Получение НИЕ
Сдача в аренду Ваших апартаментов в удобный для вас период.
Любой вид ремонтных работ, ландшафтный дизайн, работаем по прайсу и с гарантией.
Юридическое сопровождение и гарантия чистоты сделки. Продажа объектов осуществляется только после тщательной проверки.