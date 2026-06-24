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Алтынчаг Недвижимость

Турция, Karsiyaka
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
altincagproperty.com/
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Информация о компании

Altınçağ Gayrimenkul — профессиональная консалтинговая компания в сфере недвижимости, базирующаяся в Измире, Турция. Мы предоставляем надежные и ориентированные на результат услуги по продаже жилой недвижимости, вилл, коммерческих объектов, земельных участков и инвестиционной недвижимости.

Обладая 15-летним опытом работы на рынке недвижимости, мы сопровождаем наших клиентов на всех этапах покупки, продажи и инвестирования. Наша работа основана на точном анализе рынка, профессиональной оценке недвижимости, прозрачной коммуникации и индивидуальном подходе к каждому клиенту.

Основная цель Altınçağ Gayrimenkul — помочь собственникам, покупателям и инвесторам принимать безопасные, обоснованные и выгодные решения на рынке недвижимости Измира и близлежащих регионов.

Мы рассматриваем недвижимость не только как объект продажи, но и как важное инвестиционное решение, требующее доверия, правильной информации и профессионального сопровождения. Именно поэтому мы придерживаемся принципов честности, прозрачности, профессиональной этики и долгосрочного удовлетворения клиентов.

Если вы ищете квартиру, виллу, коммерческую недвижимость, земельный участок или инвестиционную возможность в Измире, Altınçağ Gayrimenkul готова предоставить вам профессиональную поддержку, глубокое знание местного рынка и надежный консультационный подход.

Услуги

Услуги

Продажа и маркетинг недвижимости
Мы предоставляем профессиональные услуги по продаже и продвижению жилой недвижимости, вилл, коммерческих объектов, земельных участков и инвестиционных предложений. Каждый объект представляется с точной информацией, правильной ценовой стратегией и профессиональным подходом к поиску подходящих покупателей.

Консультации для покупателей
Мы сопровождаем местных и иностранных покупателей в процессе поиска и приобретения недвижимости. Наша цель — помочь клиентам выбрать подходящий объект с учетом их бюджета, образа жизни, инвестиционных ожиданий и предпочтений по локации.

Инвестиционные консультации
Мы предоставляем консультации по инвестициям в недвижимость с учетом местоположения объекта, рыночной стоимости, будущего потенциала, возможности получения арендного дохода и долгосрочного роста стоимости. Мы помогаем инвесторам принимать осознанные и безопасные решения на рынке недвижимости Измира.

Оценка недвижимости и анализ рынка
Мы оцениваем недвижимость с учетом местоположения, юридического статуса, технических характеристик, аналогичных продаж, текущих рыночных условий и инвестиционного потенциала. Наш подход к оценке основан на реалистичных данных, профессиональном опыте и знании местного рынка.

Консультации по земельным участкам и девелопменту
Мы предоставляем консультации собственникам земельных участков, инвесторам и девелоперам по вопросам продажи земли, потенциала застройки, возможностей строительства и сотрудничества с надежными подрядными компаниями.

Сопровождение сделок
Мы поддерживаем клиентов на всех этапах сделки, помогая им понимать основные процессы покупки и продажи недвижимости, необходимые документы и общие этапы оформления. Наш приоритет — прозрачный, безопасный и правильно управляемый процесс.

Поддержка иностранных клиентов
Мы помогаем иностранным покупателям и инвесторам, заинтересованным в приобретении недвижимости в Измире и Турции. Мы предоставляем понятную коммуникацию, помощь в подборе недвижимости и сопровождение на протяжении всего процесса.

Профессиональный консалтинг в сфере недвижимости
Услуги Altınçağ Gayrimenkul основаны на доверии, прозрачности, знании местного рынка и долгосрочном удовлетворении клиентов. Мы предлагаем не только объекты недвижимости, но и надежное профессиональное сопровождение при принятии важных решений.

Сертификаты
Скан лицензии Скан лицензии
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