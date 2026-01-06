Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Efeler
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Efeler, Turcja

Willa Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Yilmazkoy, Turcja
Willa 6 pokojów
Yilmazkoy, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
$3,93M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Yilmazkoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Yilmazkoy, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
$4,10M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Efeler, Turcja
Willa 7 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 3
$5,62M
Zostaw prośbę
Sky ApartmentsSky Apartments
Willa 7 pokojów w Kardeskoy, Turcja
Willa 7 pokojów
Kardeskoy, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
$19,61M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się