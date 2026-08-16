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Wille na sprzedaż w Mugla, Turcja

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Bodrum
6
Fethiye
45
Milas
37
Marmaris
5
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265 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 7 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Piętro 2/2
Wolnostojący Dom z Basenem i Ogrodem Blisko Plaży w Fethiye Fethiye Ovacık to dzielnica mies…
$879,190
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Willa 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, gdzie przestrzeń, jakość i prywatność łącząTen przestronny 4-piętrowy willa, 350 m ²,…
$600,248
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Piętro 1/3
Umeblowane Wolnostojące Wille w Odległości Spaceru od Wielu Udogodnień w Bodrum Położone w c…
$3,72M
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DD CO DEDD CO DE
Willa w Aegean Region, Turcja
Willa
Aegean Region, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Golden Rose
$614,562
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Willa 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Przytulne Wolnostojące Wille w Strzeżonym Kompleksie w Bodrum Wolnostojące wille w Bodrum z…
$338,666
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Przyrodę w Bodrum w Turcji Wille z 6 sy…
$1,85M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Willa w Uzumlu, Fethiye15 minut od morza, cichy wzniesiony położenie, otoczony sosnowym la…
$1,000,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Ogrodem i Prywatnym Basenem w Muğla Milas Wolnostojące wille zlokalizow…
$360,902
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Willa 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Dwupokojowa willa z panoramicznym widokiem na morze, położona w malowniczej okolicy Bodrum. …
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Wolnostojące Wille z Systemami Inteligentnego Domu w Projekcie Otoczonym Naturą Güllük jest…
$827,068
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Willa w Bodrum, Turcja
Willa
Bodrum, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 453 m²
Golden Age Yalikavak
$2,90M
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Willa w Aegean Region, Turcja
Willa
Aegean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Blue Cove Villas
$3,48M
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Willa w Aegean Region, Turcja
Willa
Aegean Region, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Aztek Villas
$968,225
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze i Prywatnymi Basenami w Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, je…
$1,77M
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 480 m²
Wille z Widokiem na Morze i Nowoczesnymi Przestrzeniami Mieszkaniowymi Nowoczesne wille na s…
$2,96M
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
VAT
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Willa 4 pokoi w Marmaris, Turcja
Willa 4 pokoi
Marmaris, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$20,35M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z Dużym Ogrodem i Prywatnym Basenem, Zaledwie Kilka Minut od Plaży i Mariny Ta willa w…
$1,38M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Wolnostojące Pokryte Kamieniem w Spokojnej Okolicy w Bodrum Kadıkalesi Domy wolnostoją…
$565,645
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Domy z Widokiem na Przyrodę w Bodrum Torba Położone na zachodnim wybrzeżu Turcji Bod…
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Wolnostojące Wille z Kamienną Elewacją z Widokiem na Morze w Bodrum Wille na sprzedaż w Bodr…
$1,65M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille z Prywatnymi Basenami w Centralnej Lokalizacji w Muğli – Fethiye Ölüdeniz Fe…
$670,908
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Willa w Bodrum, Turcja
Willa
Bodrum, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Golden Age Yalikavak
$1,36M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 335 m²
Wille w Kompleksie z Bogatym Wyposażeniem w Yalıkavak, Bodrum Wille znajdują się w Yalıkavak…
$2,85M
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Willa w Bodrum, Turcja
Willa
Bodrum, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 625 m²
Project is waiting for you next to the harbor of Yalykavak in the last bay of Yalikavak, in …
$2,99M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Piętro 1/3
Umeblowane i Dobrze Wyposażone Wille w Fethiye Ölüdeniz Fethiye jest miastem wysoko cenionym…
$805,074
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami w Bodrum Muğla Wolnostojące wille położone są w Güm…
$776,171
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Willa 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Piętro 1/3
Stylowa Willa z Prywatnym Basenem w Fethiye Ovacık Fethiye to znana miejscowość turystyczna…
$1,08M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 224 m²
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Prywatnymi Basenami w Bodrum Yalıkavak Te elegancki…
$1,80M
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Parametry nieruchomości w Mugla, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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