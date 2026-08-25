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Wille na sprzedaż w Bursa, Turcja

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12 obiektów total found
Willa 6 pokojów w , Turcja
Willa 6 pokojów
, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 4 Sypialniami na Sprzedaż w Hamidiye, İnegöl, Bursa İnegöl, jedna z naj…
$499 656
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Willa 7 pokojów w Gullu Sokak, Turcja
Willa 7 pokojów
Gullu Sokak, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Piętro 2/2
$97,43M
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Willa 3 pokoi w 541 Nolu Sokak, Turcja
Willa 3 pokoi
541 Nolu Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
$15,10M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Willa 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Dwupoziomowe Wille z Basenem na Sprzedaż w Nilüfer, Bursa Wille znajdują się w dz…
$1,04M
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Willa 7 pokojów w , Turcja
Willa 7 pokojów
, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 4
$52,32M
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Willa w Yeniyol Caddesi, Turcja
Willa
Yeniyol Caddesi, Turcja
Powierzchnia 112 m²
$51,83M
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Piętro 1/2
Wolnostojące, Dwupoziomowe Wille w Prestiżowym Kompleksie Willowym w Mudanyi, Bursa Zlokaliz…
$790 703
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Willa 6 pokojów w İnegöl, Turcja
Willa 6 pokojów
İnegöl, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami, Basenem Wewnętrznym oraz Windą w Bursie, İnegöl İnegöl t…
$1,35M
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Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa Dwupoziomowa z Systemem Inteligentnego Domu w Nilüfer Demirci Willa dwupo…
$499 656
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Willa 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze i Basenem w Halitpaşa, Mudanya Halitpaşa, elitarna i dynamicznie r…
$1,20M
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Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille w Kompleksie w Gümüştepe, Nilüfer Dzielnica Gümüştepe, położona w dystryk…
$749 484
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Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Naturę w Nilüfer Bursa Gümüştepe, gdzie znajdują się projek…
$624 570
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Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

z Taras
z Widok na góry
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