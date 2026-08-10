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Wille na sprzedaż w Stambuł, Turcja

;
Fatih
93
Beylikduzu
35
Buyukcekmece
28
Basaksehir
16
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223 obiekty total found
Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 496 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$1,76M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 128 m²
Marine West
$4,80M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Ogrody linii brzegowej
$926,281
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Domy Petunia Villas
$416,097
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 259 m²
Projekt znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów regionu Alicante, na Costa…
$486,895
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 840 m²
Cordis Lacus
$2,44M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Zielony Kamienny Raj
$973,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 425 m²
Terra Luna Villas
$417,696
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 407 m²
Lake Valley Villas
$572,000
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Willa 5 pokojów w Buyukcekmece, Turcja
Willa 5 pokojów
Buyukcekmece, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Stambule Büyükçekmece Willa z prywatnym basenem znajdu…
$748,001
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Willa w Buyukcekmece, Turcja
Willa
Buyukcekmece, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Położony w Buyukcekmece, jednym z nowych ulubionych miast Stambułu, Projekt Villas zaprasza …
$1,25M
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Willa w Sapanca Sokak, Turcja
Willa
Sapanca Sokak, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 601 m²
Pałac Przyrody
$3,15M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
White Arcadia Beach Resort Villas
$405,727
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 294 m²
Loire Mansion
$902,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Rezydencja La Nature
$441,275
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Silver Moon Villas
$764,796
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 408 m²
Valley Vista Villa
$2,12M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 576 m²
Marine West
$2,64M
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Willa w Sapanca Sokak, Turcja
Willa
Sapanca Sokak, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
Głupia Sapanca
$159,000
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Willa 5 pokojów w Sile, Turcja
Willa 5 pokojów
Sile, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Ogrodem i Basenem w Spokojnej Okolicy w Stambule Wille znajdują się na Azjatyckiej S…
$506,375
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Celinen Villas
$338,275
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 480 m²
Ogród Florent
$1,88M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 455 m²
Wille Hillcrest
$3,50M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Bosphorus Deluxe
$310,085
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Willa 5 pokojów w Sile, Turcja
Willa 5 pokojów
Sile, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille Wolnostojące Oferujące Możliwości Inwestycyjne w Stambule Şile Şile, nadmors…
$1,50M
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Willa w Beylikduzu, Turcja
Willa
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 275 m²
Canopus Villas
$750,000
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Willa w Eyupsultan, Turcja
Willa
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Życie kanoniczne
$706,000
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Szczyt Estates
$1,66M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 856 m²
Marine West
$2,60M
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Willa w Fatih, Turcja
Willa
Fatih, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 532 m²
Valley Vista Villa
$2,68M
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Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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