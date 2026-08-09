Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Nilufer
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Nilufer, Turcja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille w Kompleksie w Gümüştepe, Nilüfer Dzielnica Gümüştepe, położona w dystryk…
$758,172
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Dwupoziomowe Wille z Basenem na Sprzedaż w Nilüfer, Bursa Wille znajdują się w dz…
$1,05M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa Dwupoziomowa z Systemem Inteligentnego Domu w Nilüfer Demirci Willa dwupo…
$501,750
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Naturę w Nilüfer Bursa Gümüştepe, gdzie znajdują się projek…
$579,031
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Gullu Sokak, Turcja
Willa 7 pokojów
Gullu Sokak, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Piętro 2/2
$97,43M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się