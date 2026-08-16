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Wille na sprzedaż w Black Sea Region, Turcja

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Corum
4
Trabzon
5
Iyidere
8
Rize
8
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21 obiekt total found
Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 290 m²
Villav
$925,818
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
In Göcek, luxury is not ostentatious.Location is valued here. Air. View. This villa is locat…
$796,341
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Specjalnie Zaprojektowane Domy z Instalacjami Gazu Ziemnego w Yalıncak Trabzon Dwupoziomowe …
$733,372
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Faralya — it's not about the resort.It's about the heights. About silence. About space. The …
$515,616
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż znajduje się willa w budowie, znajduje się 30 minut od centrum Fethiye, 25 minut…
$332,286
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille Otoczone Naturą, Zlokalizowane w Odległości Spaceru od Głównej Drogi w Tr…
$950,839
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 6 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Eleganckie i Przestronne Wille w Projekcie w Ortahisar Trabzon Wille znajdują się w dzielnic…
$345,865
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Modern 4+1 villa with pool in Yanıklar, Fethiye - suitable for Turkish citizenship A new two…
$532,650
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Willa 5 pokojów w Arsin, Turcja
Willa 5 pokojów
Arsin, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Wille z 4 Sypialniami i Przestronnym Terenem zZielonym w Trabzonie, Arsin Region Cudibey w A…
$451,128
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Willa 7 pokojów w Atakum, Turcja
Willa 7 pokojów
Atakum, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 3
$27,90M
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Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Wille w okolicy Payallar z możli…
$1,72M
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$503,471
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 210 m²
A wonderful villa with stunning mountain views, located in Fethiye, is available for sale. T…
$641,656
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Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium 200 metrów …
$756,395
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Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Co dostajesz: przestronna willa 3 + 1 o powierzchni 180 m2, w pełni umeblowany dom, prywatny…
$490,275
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Domy w Przestronnym Kompleksie w Trabzon Ortahisar Stylowe domy zlokalizowane są …
$705,610
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Surrounded by pine trees and palm trees, on a hill with panoramic views of the sea and mount…
$1,02M
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Willa 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Luksusowe wille w górach Oba, Alanya. Na budowie: Budowa …
$649,217
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Willa 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 384 m²
Piętro 1
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Stajesz się właścicielem ekskluzywnej willi klasy premierowe…
$971,915
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Willa 5 pokojów w Konakli, Turcja
Willa 5 pokojów
Konakli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 284 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: luksusowe wille 500 metrów od m…
$816,928
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Willa 3 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 3 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1/9
Co dostajesz: Luksusowa willa w okolicy Konakla. Na budowie: Budowa kompleksu mieszkanioweg…
$322,701
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Parametry nieruchomości w Black Sea Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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