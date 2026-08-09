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Wille na sprzedaż w Dosemealti, Turcja

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46 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Biyikli, Turcja
Willa 4 pokoi
Biyikli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowany Dom Wolnostojący z Basenem w Döşemealtı, Antalya Dzielnica Kovanlık, położona w o…
$287,639
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 489 m²
Wille z Widokiem na Las w Kompleksie w Düzlerçamı Döşemealtı Wille znajdują się w dzielnicy …
$913,324
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
The construction of the villa located in the Doshmealti district of Antalya was completed in…
$239,204
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Ogrodem Zimowym i Prywatnym Basenem w Döşemealtı, Antalya Döşemealtı to…
$2,31M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 3
$20,35M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 395 m²
Liczba kondygnacji 2
$45,34M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
$24,19M
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Prywatnym Ogrodem w Kompleksie w Döşemealtı, Antalya Willa znajduje się…
$517,808
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 4 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Antalya Döşemealtı Dzielnica Altınkale …
$542,214
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Willa 6 pokojów w Ayanlar, Turcja
Willa 6 pokojów
Ayanlar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 5 + 1Piętro: 1,, 250m ², €956,989Zapraszamy do niezrównanego życia doświadcz…
$1,10M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Wille z Prywatnym Basenem w Antalyi Dosemealti Przestronne wille położone są w d…
$1,00M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 4 Sypialniami, z Widokiem na Góry, Ogrodem oraz Basenem Döşemealtı oferuje spokojne …
$752,626
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z 5 Sypialniami oraz Prywatnymi Basenami w Altınkale, Döşemealtı, Antalya Dzielnica Al…
$733,803
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piętro 2/2
$14,53M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Pobliżu Lasu w Antalya Düzlerçamı Luksusowe wille znajdują się w lokalizacji łączące…
$702,913
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
$47,44M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronna Wolnostojąca Willa z 4 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Döşemealtı, Antalya Wil…
$423,005
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Willa 7 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 7 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
$49,99M
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Willa 7 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 7 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2/2
Cechy obszaru:Nasza willa w Döşemealtı Yeşilbayır, Antalya, znajduje się w wyjątkowym miejsc…
$554,396
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Willa 7 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 7 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
Sześciopokojowy Dom Wolnostojący z Prywatnym Basenem i Sauną w Antalya Döşemealtı Dom z pryw…
$611,580
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
The construction of the villa located in Doshmealti, Antalya, was completed in 2025. It is 2…
$406,286
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 2
$42,67M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Sauną i Ogrodem Zimowym w Altinkale w Döşemealtı Wille o lokalizacji przep…
$437,008
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy Dom w Pobliżu Lasu w Döşemealtı Antalya Luksusowy dom położony jest w dzielnicy Ye…
$611,392
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
$21,62M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy nowy projekt inwestycyjny dotyczący obywatelstwa w Döşemealti.Döşemealti to dz…
$372,000
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Prywatnym Basenem i Tarasem Ogrodowym w Antalyi Döşemealtı Wolnostojąca…
$853,207
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Kompleksie z Prywatnymi Basenami w Dosemealti Duzlercami Domy wolnostojące i szeregow…
$821,992
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$18,02M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
W Pełni Wyposażona Willa z 4 Sypialniami w Otoczeniu Lasu w Antalya Döşemealtı Nebiler W Döş…
$737,596
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