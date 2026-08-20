Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Basaksehir
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Basaksehir, Turcja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
16 obiektów total found
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 635 m²
Widmo
$675 844
Zostaw prośbę
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
Golden Season
$645 000
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Basaksehir, Turcja
Willa 6 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Inwestycyjne Wille w Kompleksie w Başakşehir, Stambuł Kompleks willi znajduje się przy główn…
$1,16M
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 461 m²
Golden Season
$1,60M
Zostaw prośbę
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Loire Mansion
$658 000
Zostaw prośbę
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Majestic Crest Villas
$649 959
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Venesa BecaKhior
$663 057
Zostaw prośbę
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Loire Mansion
$748 000
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Basaksehir, Turcja
Willa 7 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 635 m²
Wolnostojące wille z 5 sypialniami pod klucz w Başakşehir w Stambule Başakşehir to prężnie r…
$1,46M
Zostaw prośbę
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 294 m²
Loire Mansion
$902 000
Zostaw prośbę
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Golden Season
$500 000
Zostaw prośbę
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Loire Mansion
$935 000
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w , Turcja
Willa 5 pokojów
, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 57 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Dlaczego wybrać ten projekt?Dla inwestorów:* Wysokiej wartości luksus na rosnącym rynku Bahc…
$820 000
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Willa 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 179 m²
Projekt znajduje się w obszarze Basaksehir, na powierzchni 58.000 m2, jest nowoczesnym kompl…
$496 000
Zostaw prośbę
Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 3
$542 000
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Basaksehir, Turcja
Willa 9 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 436 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks składa się z 7 niezależnych willi. Czteropiętrowa willa z ośmioma sypialniami (8…
$1,40M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się