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Wille na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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11 obiektów total found
Willa 8 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 8 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 475 m²
Liczba kondygnacji 3
$34,76M
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Willa 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Willa 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z Przestronnym Ogrodem na Sprzedaż w Çağlarca, Konyaaltı Dzielnica Çağlarca, położona w …
$314,633
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Willa w Konyaalti, Turcja
Willa
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 245 m²
Planeta 17 Wille
$800,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Konyaalti, Turcja
Willa
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż wille gotowe, ukończone pod koniec 2023 r. Położony w obszarze Mall Yusuf Konyaa…
$792,903
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Willa 8 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 8 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 4
$48,25M
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Willa 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 3/3
$31,97M
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TekceTekce
Willa w Konyaalti, Turcja
Willa
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 291 m²
Kwiaty Boutique Villas
$680,000
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Willa w Konyaalti, Turcja
Willa
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Wille przyrodnicze
$1,48M
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Willa 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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Willa 7 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 7 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Wyjątkowa kombinacja prestiżu, elegancji i komfortu, ta wspaniała willa jest gotowa do zaofe…
$2,26M
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Willa 7 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 7 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Przy wejściu do Gejikbayırı Village, jeden z ulubionych miejsc Antalya, prywatna willa z hip…
$2,94M
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Realting.com
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