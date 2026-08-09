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Wille na sprzedaż w Kocaeli, Turcja

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Izmit
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5 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
Willa 5 pokojów
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Ten kompleks willowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w Izmicie…
$229,000
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Willa 8 pokojów w Basiskele, Turcja
Willa 8 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 427 m²
Liczba kondygnacji 4
Wille na Sprzedaż w Prestiżowym Kompleksie w Başiskele, Kocaeli Başiskele to dzielnica położ…
$842,802
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Willa 6 pokojów w Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 411 m²
Liczba kondygnacji 2
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and…
$1,05M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Basiskele, Turcja
Willa 6 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$188,049
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Willa 7 pokojów w Izmit, Turcja
Willa 7 pokojów
Izmit, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
$999,987
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Parametry nieruchomości w Kocaeli, Turcja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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