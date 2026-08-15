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Wille na sprzedaż w Alanya, Turcja

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354 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 3 + 1 na sprzedaż w Alanya, KargydzhakOferujemy na sprzedaż przestronną willę dwupozio…
$369,480
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 z prywatnym basenem na sprzedaż w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprzedaż przestro…
$496,488
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Alanya-home
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Willa 9 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 9 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 7 + 2Piętro: 1,, 430m ², €2.600,000Ta wspaniała, trzypiętrowa willa, położon…
$2,99M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 175m ², €236000Wejdź w swój wymarzony rekolekcje w czarując…
$271,562
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Willa 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Willa 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1, 179m ², €330000Witaj w swoim wymarzonym sanktuarium przybrzeżnym, w u…
$379,726
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa 5 + 1 z panoramicznym widokiem na morze w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprze…
$529,885
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Agencja
Alanya-home
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Willa w Incekum, Turcja
Willa
Incekum, Turcja
$186,583
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1
Co masz: Nowoczesny umeblowany willa planowanie 3 + 1 o powierzchni 160 m2, zbudowany w 2022…
$602,672
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 w Kargyjak, Alanya - 520 m2 z prywatnym basenem i ogrodemPrzestronny willa 4 + 1…
$445,217
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Agencja
Alanya-home
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa Willa z Widokiem na Morze, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Alanya Alanya to jeden z najch…
$644,603
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 4 + 1Piętro: 1, 200 m ², €765 000Wejdź w świat elegancji i spokoju z tą wspa…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Umeblowana willa z czterema sypialniami z własnym basenem z widokiem na morze, fortecę i gór…
$565,582
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 150m ², €375,000Wejdź w świat elegancji i wyrafinowania z t…
$431,507
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/2
$759,734
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
ТенаВилла, 4 + 1, 345m2, €419000
$482,137
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 170m ², €300,000Doświadcz uwielbienia luksusu mieszkającego…
$345,205
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Willa 9 pokojów w Oba, Turcja
Willa 9 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 7 + 2Piętro: 1,, 400m ², €865 000Zapraszamy do swojej wymarzonej rezydencji,…
$995,342
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Willa 8 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 8 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 6 + 2Piętro: 1,, 250m ², €670000Witamy w wyśmienitej oazie położonej w spoko…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 3 + 1 w Kargicak, Alanya 124; Prywatny basen, Panoramiczny widok na morzeOfe…
$334,058
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Agencja
Alanya-home
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Willa 4 pokoi w Kesefli, Turcja
Willa 4 pokoi
Kesefli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 220m ², €485000Witamy w nowym sanktuarium w malowniczej dzi…
$558,082
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 648 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa KIWI Sunset 2, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
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Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
BEKTAŞ VILLA5, LOKALIZACJA BEKTAŞ. JEST 124 km od LOTNISKA ANTALYA, 44 km odLOTNISKO GAZIPAS…
$574,043
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Willa 6 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 6 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 5 + 1Piętro: 1, 360m ², €1,200,000Odkryj uosobienie wyrafinowanego życia w A…
$1,38M
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Willa 5 pokojów w Demirtas, Turcja
Willa 5 pokojów
Demirtas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 4 + 1Piętro: 1,, 240m ², €450000Zapraszamy do swojego wymarzonego domu, osza…
$552,329
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 4 + 1Piętro: 1, 450m ², €285,000Położony w malowniczej dzielnicy Kargıcak, A…
$327,945
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Willa 7 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 7 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 4
Lista cenWilla, 5 + 2Piętro: 1, 680m ², €1,440 000Witamy w świecie wyrafinowania i pobłażliw…
$1,66M
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Willa 8 pokojów w Incekum, Turcja
Willa 8 pokojów
Incekum, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 7 + 1, 560m ², 1,150.000 €Witamy w świecie niezrównanego luksusu i komfortu,…
$1,32M
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 144m ², €390000Zapraszamy do wspaniałego sanktuarium w samy…
$448,767
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Wejdź w świat wyrafinowanej elegancji i przybrzeżnej błogości z tej wyjątkowej luksusowej wi…
$535,067
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
CenaVilla, 3 + 1
$362,466
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